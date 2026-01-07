退守美洲？專家：錯，川普打擊委內瑞拉真意是遏制中國長期戰略

川普上週六更曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製

[Newtalk新聞] 有些人認為美國總統川普（Donald Trump）在歐洲向俄羅斯讓步、在亞洲向中國讓步，以換取其在美洲的絕對霸權；對此，澳大利亞地緣政治專家羅洛（Stuart Rollo）並不以為然。他稍早在《澳大利亞金融評論》（The Australia Financial Review）以〈川普的委內瑞拉行動背後隱藏著一項宏大的對中國戰略〉為題，分析「重申門羅主義，即美國在西半球無可爭議的霸權，是美國遏制北京長期戰略的關鍵環節。」

羅洛指出，儘管川普政府長期以來一直將毒品走私和非法移民作為其與委內瑞拉衝突的核心問題，但本月3日派兵抓走委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）實際上是美國新宏大戰略的初步構想。

羅洛指出，這一點在去年11月發布的最新美國《國家安全戰略》——美國戰略政策的指導文件——中得到了非常明確的闡述。自冷戰結束以來，西半球，而非東歐、中東或印太地區，首次被認定為對美國安全至關重要的地區。

所謂「川普對門羅主義的補充」斷言，美國的核心安全利益在於維護一個「免受敵對外國入侵或關鍵資產被佔有，並能保障關鍵供應鏈」的西半球。該戰略雖未點名，但指出中國透過與委內瑞拉的關係在西半球取得了進展，這不僅在當前對美國經濟造成損害，更重要的是，可能在未來的衝突中被用作戰略籌碼。

「隨著美國在西半球的霸權地位穩固，美國將把注意力轉向遏制中國在亞洲的霸權。」

羅洛指出，「能源主導」是最新國家安全戰略中確定的另一個關鍵目標，因此，川普立即宣布委內瑞拉石油（其中約 80% 至 85% 出口到中國）將由美國控制也就不足為奇了。

委內瑞拉的石油供應量約佔全球石油消費量的 1%，但已探明石油儲量高達全球 17%，位居世界第一。確保這些龐大的能源資源能夠被獲利地用於重建美國國防工業基礎，並為處於美中經濟競爭最前線的高科技產業（例如人工智慧、量子技術和網路數位通訊）提供動力，是美國的一項重要戰略要務。

羅洛指出，儘管政權更迭行動在美國外交政策中並不新鮮，但入侵委內瑞拉並逮捕馬杜洛預示著美國看待世界及其自身定位的方式將發生重大轉變。

羅洛分析，想要理解美國的宏觀戰略，真正有幫助的不是去聽川普、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）或戰爭部長海格塞斯（Pete Hegseth）的演講對，而是密切關注戰爭部次長柯博吉（Elbridge Colby）的言論。後者被廣泛認為是「美國優先」安全規劃背後的策劃者。他的著作《拒止戰略》（ A Strategy of Denial）是任何有興趣了解美國戰略正在發生的轉變的人的必讀之作。

羅洛提醒世人注意柯博吉的觀點：有鑑於中國崛起規模龐大，美國已無法維持上世紀 90 年代和本世紀初的全球單極格局。相反的，美國必須承認大國政治的回歸，擺脫維護既不經濟又低效的「基於規則的秩序」的重擔，轉而採取現實主義的大戰略。在這種戰略下，美國試圖鞏固其在美洲的區域霸權，同時阻止中國在亞洲建立自身主導地位。否則，美國將面臨帝國擴張過度、戰略逆轉，最終走向失敗。

