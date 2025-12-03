退將批大意 藍委示警對岸商業滲透

軍情局長陳明華今年5月甫就任，就傳出下屬赴荷蘭交流行程曝光。（本報資料照片）

軍情局與荷蘭軍安情報單位交流曝光，對於雙方未來合作信任度是一大傷害。退休情治將領表示，軍情局受限於經費，較少與歐洲情報單位交流，這次赴荷行動很明顯被一路跟拍，出訪成員太大意了。如果是去東南亞，因為以前有朱恭訓上校被中共綁架的案例，相信就不敢這麼掉以輕心，連基本的反情報作為都沒有。

退將分析，洩密管道可能有幾種狀況，不管是我方內部洩漏、外交管道或中共破解電訊，也不能排除荷蘭情報單位外洩的可能性，因為歐洲情報單位也會與中共打交道，且歐洲國家與中共情治單位交流更甚我方，軍情局過去很少與歐洲情治單位互動，才會失去戒心，栽了個跟頭。

據了解，前國安局長陳明通2022年出訪泰國行程外洩，情治單位研判即是東南亞某國海關洩給中共國安單位，因為陳不只去泰國，還有其他國家，但後續行程便未外洩。

由於台荷軍情單位交流曝光的源頭《歐洲萬事達網》報導時間是當地時間11月29日深夜，卻直到昨才被上傳「靠北長官」臉書社團引發討論，另名退休軍情人士認為，軍情局日前退了不少優秀情報員，內部人事浮動，不排除內部對長官不滿，才把事情搞大，「否則外界怎會注意到中共在匈牙利僑社的網媒報導？」

戰略學者張競指出，就算我方要安排聯誼活動答謝接待單位，餐敘必須找具有包廂的餐廳，高球球敘亦要妥善分組，避免過度聚集、行事高調造成消息外洩。以往駐外聯絡官甚至臨時租遊艇利用遊港或遊河舉辦聯誼餐會，避免長官行程曝光，成為情報教訓單位典範教材。

藍委馬文君則說，荷蘭本來是中共在歐洲鎖定的滲透國家之一，包含艾斯摩爾有機密外洩事件、中共使館系統性滲透荷蘭政界等，所以這次連商務情報人員名稱、科技單位接觸人員都被曝光，顯然想對商業情報系統做反情報攻擊，國安局必須有所因應。