退將揭中日軍力巨大差距 栗正傑勸日本：好好遵守和平憲章

日本首相高市早苗因「台灣有事」論引發中日關係緊張。退役少將栗正傑分析中國大陸與日本的軍事力量，指出大陸擁有203.5萬現役軍人、約6800輛坦克、3艘航空母艦及600枚核彈頭；日本自衛隊則維持24.7萬現役兵力、521輛坦克。他認為以陸海空的兵力來講，中日有很大的差距，建議日本好好遵守和平憲章。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

栗正傑12日在中天《辣晚報》節目中表示，評估中日雙方軍力時，除了兵力外，還要評估雙方的地理位置。大陸有廣大的縱深，日本則是完全沒有縱深。他以福島核災為例指出，一次核電廠的災變，就造成日本10幾年來，不管是能源或是日本國內自己的生產，都嚴重衰弱。若是兩枚核彈下去，以日本國土狹長的狀況下，會受不了。

栗正傑接著表示，日本很明顯是一個島國，沒有什麼廣大的資源縱深可以發展。因此日本從幕府時代，稍微有一點國力，就開始向外侵略擴張。日本先去到朝鮮，918事變以後，就到中國。他強調，評估雙方的作戰兵力時，很重要的因素就是雙方的補給線，以及持續的戰力如何。

解放軍艦。（圖／新華社）

在補給能力方面，栗正傑指出，大陸廣大縱深，在糧食方面囤積夠14億人吃上兩年的糧食沒問題。以能源來講，大陸從北邊西伯利亞，或是中巴經濟走廊，甚或預留的管線，都保護得很好。

栗正傑更點出，大陸所有軍艦就像下餃子一樣，最近傳言解放軍同時在製造兩艘航母，更不用說第六代戰機，除了殲-36、殲-50，無人機的數量更是如此。他認為，日本應該承認歷史上的錯誤，不要一天到晚想著要恢復軍國主義。

