退將栗正傑：解放軍「俯瞰101照」是真的 看得到就打得到

中國官媒釋出宣傳短片，內容提及「隨時到台北」並宣稱畫面為無人機俯瞰台北101。（圖／翻攝自微博＠東部戰區）





解放軍東部戰區29日一早宣布實施所謂「正義使命-2025」，相關演訓畫面陸續釋出，其中包括「無人機俯瞰台北101」畫面。對此退將栗正傑在政論節目《全球大視野》上表示，他認為無人機俯瞰台北101的畫面是真的。

栗正傑：無人機俯瞰台北101是真的

栗正傑表示，有些人說這是在內湖碧山巖拍的影片，因為那個角度很接近，但他仔細比對過，大樓與大樓之間的視覺距離不一樣，可能概略從同一個方向，但是角度如果偏差1～2度，那視覺距離就不一樣。

栗正傑：雙尾蠍無人機 看得到就打得到

栗正傑指出，解放軍公布使用的是雙尾蠍無人機（TB-001），可以連續升空35小時，繞行台灣2圈不落地，而且TB-001是察打一體，可以拍攝影像，也可以掛載飛彈攻擊。

專業攝影人士分析：合成影像

不過，臉書軍事相關粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」比對指出，影片中所稱「無人機俯瞰台北101」畫面，疑似取自內湖碧山巖一帶的既有監視器或即時影像，質疑並非實際空拍。

「新‧二七部隊 New 27 Brigade」更開嗆，「拿人家的監視器畫面當無人機空拍照，是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸央媒已經需要這樣盡搞雞鳴狗盜之行為洗地？要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

此外，也有專業攝影人士分析指出，影片拍攝角度偏低、解析度不佳，畫面中建物比例與實際視角不符，即便以長焦鏡頭拍攝，也難以呈現相同效果，不排除經過疊圖、電腦合成或AI後製的可能性。

