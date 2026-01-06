退將被嗆上節目亂扯對不起軍人同袍...張延廷喊告要求道歉！汪怡昕直回：可受公評歡迎提告

《國際橋牌社》導演汪怡昕日前發文點名六位常上政論節目的退役軍官，批評他們的離譜言行讓其他勤懇愛國的軍人同袍和學弟妹蒙羞、被莫名牽連，直接開轟「這種人對不起國家和軍人同袍弟兄」，引發社會熱議。被點名的其中一名空軍退將張延廷稱，給一週時間道歉，不然提告；汪怡昕回擊，「多年來為文均有所本，可受公評，也從不撤文，歡迎提告！」並酸，張將軍要選舉才記得榮譽是軍人第二生命？

汪怡昕日前批評，那六名退役軍官的評論，有人帶著對部隊的恨，有人帶著政治立場，有人要服務事業老闆，有人為了敵人給的大把的好處，也有人想選舉，怎麼換飯吃都行，但忘了曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的，就是垃圾。

汪怡昕昨日發文提到，有人傳新聞給他，說張延廷將軍針對他的發文要求在一週內道歉，否則提告。他直言，自己的回覆很簡單：「我多年來為文均有所本，可受公評，也從不撤文，歡迎提告！」



汪怡昕再酸，歡迎張將軍用提告幫自己在中正萬華的選舉造勢，是說要選舉才記得榮譽是軍人第二生命？

(圖片來源：汪怡昕臉書、三立新聞網)

