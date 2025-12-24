退將赴中參加「抗戰」研討會 退輔會：抗日英雄都在台灣

退輔會副主委傅正誠。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕針對退役上將陳廷寵赴中參加研討會，以及國民黨立委陳永康提案修法軍人年金改革等議題，退輔會副主委傅正誠今(24)日受訪表示，年改修法若通過一定配合；至於抗戰歷史詮釋，他強調「抗戰的英雄都在台灣」。

立法院外交及國防委員會今(24)日邀請退輔會報告「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」，並備質詢，傅正誠會前接受媒體聯訪。

針對國民黨立委陳永康提案修法，主張將現行退役軍人退休俸「每4年檢討一次」縮短為「每3年」，並要求隨現役軍人調薪同步調整。傅正誠受訪時指出，年改主管機關在國防部，退輔會是執行機關，若主管機關修法通過，「執行單位一定是都配合」。他強調，照顧榮民是輔導會的責任，「只要照顧榮民事情，我們輔導會都會努力去爭取」。

另針對前陸軍總司令陳廷寵近日在中國北京出席「第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」，引發外界關注是否違反相關規定。傅正誠說，有無違反相關規定，「有一些權責單位去處理」。

不過，傅正誠話鋒一轉強調，「抗戰的英雄都在台灣」。他舉例，上次在80週年紀念大會時，主委嚴德發曾表揚16位抗戰老英雄，表揚過程當中大家「涕淚悲泣」，都相當感動，其實退輔會也寫了一本書，可以看得出來，「抗日這個議題上面，這些老前輩都在台灣」。

至於監察院日前發布調查報告，指退役軍人、前復康聯盟黨主席屈宏義涉入共諜案，退輔會應嚴查並追回相關不法利益。傅正誠說明，追回有一定程序，報告裡面現在有20個，7個已追回的，有13個是已經送到行政法院去處理，相關作業「這都依法程序在做」。

