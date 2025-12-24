退將陳廷寵赴陸惹議 退輔會：英雄都在台灣 已追討7人退休俸

退伍軍人赴陸、共碟收中國資金 ，退輔會副主委傅正誠強調，抗戰英雄都在台灣，遭查辦者已追討7人退休俸。（劉宇捷攝）

退將陳廷寵赴大陸參加研討會，身份規定引發相關爭議，此外，監察院報告也指，退役軍人、前復康聯盟黨主席屈宏義涉入共諜案，退輔會應嚴查並追回相關不法利益。對此，退輔會副主委傅正誠今（24）日表示，抗戰英雄都在台灣，是否違反規定會由權責單位去處理；至於徹查追討退休金者，有一定的程序，7人已追回、13人已送行政法院。

退輔會副主委傅正誠今日赴立法院外交國防委員會進行「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」專案報告，會前亦接受媒體聯訪回應退休軍人的相關爭議。

退役上將陳廷寵赴北京出席抗日史研討會，引發身份及有無違規的相關爭議。對此，傅正誠今強調，「抗戰英雄都在台灣！」80週年紀念大會的時候，我們主委有把16個抗戰的老英雄來做表揚，大家涕淚悲泣都很感動。至於有沒有違反相關規定，會有一些權責單位去處理。

另外媒體提問，監察院報告指退役軍人、前復康聯盟黨主席屈宏義涉入共諜案，退輔會應嚴查並追回相關不法利益。傅正誠則回應說明，追回有一定程序，報告裡面現在有20個人，其中7個已追回，還有13個是已經送到行政法院去處理；相關作業「這都依法程序在做」。

