退將：國軍有辦法開出安全航道

桃園國際機場公司表示，因為大陸軍演，截至30日中午為止，桃機航班並無特殊延誤情況。（陳麒全攝）

中共「正義使命-2025」軍演，共軍畫設7處臨時危險區，涵蓋台北飛航情報區內大多數航路，國際線有857架次、約10萬名旅客受影響。一位空軍退將表示，台海空域是國際重要航道，中共要長期持續封鎖空中不太容易，國軍有辦法運用兵力開出安全航道；但若中共只是短期封鎖，沒有進一步軍事動作，為避免全面引戰，我方會避免做出第一擊，反成中共動武藉口。

這位退將說，中共若只是對台海空封鎖或封控，我方多次演練應處，其中包括開記者會訴諸國際；他直言，中共或能短期封控台海空中航道，但很難長期維持，我軍方有能力開出安全航道，突破封鎖。

不過，空軍退將張延廷認為，中共視台海為其內海，這次軍演雖只是宣布管制，沒有宣布禁航，而且應該提前在72小時前公布，中共卻僅在24小時前宣布，軍事干擾民航，在國力與軍力差距下，我方也只能硬吞下去。

張延廷坦言，兩岸搞對抗，30年前可以，現在已做不到，如果是戰時中共宣布台海為禁航區，由於已是戰區，民航機飛進來就要自己承擔後果，俄烏戰爭就有民航機被打掉，而戰時台灣要想開出安全航道，「在中共視距外飛彈都可以打到400公里的情況下，已經做不到了。」

另名退將則呼籲，這次只是演習不是作戰，台灣政治人物別在中共氣頭上火上澆油，實務上，預防第一線部隊別擦槍走火，撐過中共軍演時間就行了。

據國防部出版的中共軍力報告書，軍方預判中共對台可能行動有8項，由1到8區分，數字愈大愈強，強度第4是「聯合封鎖」。