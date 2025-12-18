退將：美提前官洩軍購 助攻也是施壓

美國國務院18日批准111.5億美元的對台軍售，這是川普政府罕見提前宣布軍購，且諸多項目與1.25兆的軍購特別預算有關。對此，軍事專家梅復興認為，美方做法可能是幫賴政府提前「官洩」軍購內容，好讓立法院能預知品項，打破預算審查僵局；退役國安高層則認為，這也是美方給賴清德政府壓力，考驗其處理民意的政治手腕。

針對本次軍售，台海安全研析中心主任梅復興表示，早在10月中下旬，其中至少5項軍售案的程序就已走完，可以備便通知國會了，但因為種種考慮，川普政府一直拖到現在才動作，而本次最不尋常之處是，台灣還沒通過相關預算，美方就正式通知國會，這與過去多年來的軍售程序與美台默契、慣例有出入。

廣告 廣告

他進一步分析，立法院一直對政府提出特別預算，卻未說明究竟要買什麼東西很不諒解，而國防部一貫立場，又是在美方宣布軍售案前不會公開細節，所以僵局無法突破，特別預算的審查也難有進展，這次美國「超前部署」通知國會之舉，其實很可能是幫賴政府透過這個方式，來提供立法院部分特別預算的軍購內容資料。換句話說，這可能是川普政府配合國防部打破保密僵局，從而對立法院有所交代的某種形態「官洩」。

然而，不願具名的退役國安高層表示，美方此舉可正面解讀，但也會有負面效果，例如將對賴清德政府造成壓力，美方都通過宣布要賣了，如果台灣還推不動預算法案，難免會對賴政府的能力存疑；該人士指出，況且賴政府對美國的團隊多沿用蔡英文時代的人選，而這些人大多是與民主黨拜登政府友好，較少親共和黨川普的人，他直言，川普總統並不是那麼喜歡賴政府，說不定是藉此施壓。

另一方面，他認為預算卡關與軍購延宕的政治爭議，已讓民眾對美有負面觀感，突然這麼大一筆的軍售案，不免讓部分民眾有「美方逼我們買的想法」。

他分析，賴政府與美國宣布軍售的時機點並不是很好，因為執政黨前陣子才擋下軍人加薪的法案，如今卻願意花大錢搞軍事投資、買武器裝備，加上這些裝備後續的作業維持費，很可能會造成民眾，甚至是軍職的感受不佳。