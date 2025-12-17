退役上尉罹患漸凍症 澎湖榮服處長余熙明護送高榮台南分院安置

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣榮民服務處、白河榮家與高榮台南分院三方合作，由處長余熙明偕同社區服務組長黃本源，護送轄內罹患漸凍症、身體狀況不佳且行動不便、亟需生活照顧之榮民，順利入住高雄榮民總醫院台南分院養護之家公費安置，接受專業照護。

61歲榮民林先生為空軍上尉退役，近年因罹患漸凍症，身體機能逐漸退化，雙腳無力、行動受限，目前獨自居住於平房內，雖有親友不定期協助生活起居，但整體照顧仍顯不足。澎湖縣榮服處服務組長長期關懷其生活狀況，並主動協助處理各項生活事務。余熙明處長亦特別指示服務同仁密切掌握林先生健康與生活情形，積極評估入住養護機構之必要性，以確保其獲得更周全、穩定的照顧。

經社區服務組長持續關懷與溝通，並由處長前往探視、耐心勸說後，林先生終於主動表達入住台南分院養護之家的意願。為協助林先生於最短時間內完成安置作業，輔導會陳進廣副主委視導澎湖時，特別指導榮服處、白河榮家及榮民醫院合作積極協助辦理，榮服處隨即由輔導員及社區服務組長協助彙整申請資料，並主動與白河榮家主任姚辰蕙及高榮台南分院院長鄭名芳聯繫，順利完成入住前各項申請與協調程序。

榮服處考量林先生經濟狀況，同時協助申請由欣桃瓦斯公司捐助之急難救助金，期待能減輕生活負擔。此次入住安置過程，具體落實輔導會「一點生變，多方應援」的服務理念，展現跨單位合作照顧榮民(眷)的實質成效。

