退役上校張超然共諜案 判刑1年6月定讞 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

軍事情報局退役上校張超然，遭大陸對台情蒐人員吸收，在台灣吸收退役軍官當共諜被台北地檢署依違反國安法起訴，並被台北地院判處張超然判徒1年6月、軍情局退役少將岳志忠未遂罪判刑10月、退役上校周天慈判刑1年2月；案經上訴，高院、最高院均駁回上訴，維持原判定讞。已通知檢方啟動防逃機制。

檢方起訴指出，張超然、周天慈、岳志忠均為退役軍官，張超然於97年間，安排中共情報構官員與周天慈餐敘，而從事發展組織行為，並成功吸收周天慈；張超然、周天慈又於101年、105年間，安排中共情報機構官員與岳志忠餐敘，而從事發展組織行為，並成功吸收岳志忠。

廣告 廣告

張超然、周天慈又於102年間吸收傅姓退役軍官，因故而未遂；岳志忠、張超然及周天慈又於106年間吸收劉姓退役軍官，亦因故而未遂。另張超然於105年間成功吸收王姓退役軍官。

高院合議庭審理認為，張超然、周天慈均係違反108年7月3日修正前之國家安全法第2條之1規定，而犯同法第5條之1第1項之為大陸地區行政機構發展組織罪。

岳志忠係違反108年7月3日修正前之國家安全法第2條之1規定，而犯同法第5條之1第2項、第1項之為大陸地區行政機構發展組織未遂罪。

檢察官上訴主張原審量刑過輕，被告張超然、周天慈、岳志忠上訴則主張他們均無罪。經合議庭審理後，認原判決關於此部分之認事、用法均無違誤，量刑亦屬妥適，故上訴均無理由，應予駁回。最高法院支持高院見解，駁回上訴。

照片來源： CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中油三接傳爆浮報百億 世曦、中油13人訊後均請回

又見蘇丹紅 進口商負責人30萬交保

【文章轉載請註明出處】