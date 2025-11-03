退役少尉無法接受被分手！鏟子超人變恐怖情人

騎車去前女友家砍姊妹倆，犯案前最後身影曝。（圖／TVBS）

新北市三重情殺案，35歲蘇姓嫌犯是退役少尉，因為無法接受被分手，持刀闖入前女友社區，砍傷姊妹倆，最後畏罪身亡，如今最後身影曝光，犯案前一小時他還有打給母親，結果竟成了最後對話，母親相驗見到兒子最後一面時情緒崩潰。

嫌犯母親在得知兒子犯案後情緒激動，畏罪身亡，面對提問時戴上帽子全身包緊，快速離開現場。據了解，案發前一小時，她曾與兒子通話，這成為他們之間的最後對話。蘇姓男子退役後創業開設飲料店，前女友雖在百貨公司擔任樓管，但有時也會幫忙店內事務。國慶連假期間，嫌犯還曾到光復擔任「鏟子超人」，展現他積極正面的一面。

附近店家表示，嫌犯平時人很好，「他蠻不錯的，他人還蠻貼切的，而且他其實還蠻認真的。」店家也提到嫌犯曾說：「他女朋友跑了」，並透露「生意也開始不好，然後他說他沒有想要再繼續做。」附近店家觀察到嫌犯分手後情緒變化：「有一陣子看他好像是真的感覺狀況蠻差的，但後面好像可能他自己有在調適，就還算還可以啦。」

案發地點位於新北市三重的社區，總戶數26戶，設有警衛。案發當晚8點多，嫌犯疑似尾隨其他住戶進入大樓，躲在停車場將近一小時後，持著近10公分的水果刀攻擊姊妹倆。嫌犯平時在社群網站上經常分享工作內容，也會發布與前女友的互動日常，看似幸福甜蜜的關係，然而卻因一句分手，讓他拿刀刺向曾經相愛的人，釀成悲劇。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

