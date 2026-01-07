退役後職涯不迷航 榮服處拜訪修平科大 打造專業進修一條龍
▲南投縣榮服處處長王怡文(左)拜訪台中修平科技大學副校長林建良(右)
。（圖／南投榮服處提供）
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為強化退除役官兵的進修選擇與職涯競爭力，南投縣榮民服務處處長王怡文今（7）日率隊拜訪台中修平科技大學，與副校長林建良就推動終身學習、專業培訓及產學訓接軌等議題進行深入交流，希望透過跨域協作，建立更具前瞻性、貼近市場需求的學習支持系統，協助官兵在退役後順利開展第二人生。
▲南投縣榮服處拜訪台中修平科技大學洽談合作。（圖／南投榮服處提供）
會中雙方針對退役官兵在進修過程可能面臨的挑戰進行討論，包括提升學制彈性、規劃夜間及週末課程以利在職進修，並依產業需求開設客製化培訓班，以因應製造、智慧機械、資安、綠能等新興領域的人力需求。雙方研議如何整合學校教學能量與企業人力資源，讓官兵從課堂訓練到職場實習都能順利銜接，真正落實「產學訓」無縫合作。本次交流也為後續合作奠定重要基礎，雙方將研究成立合作平台，推動跨域人才培育、在職進修、證照輔導、產業實習與就業媒合等整合性方案，打造更完整的進修與職涯支持網絡。
修平科技大學副校長林建良指出，該校多年來致力推動務實致用的技職教育，並與多家科技、製造與服務業企業合作，可提供退役官兵從短期課程、技能檢定到完整學位的多元化學習管道。他指出，退役官兵普遍具備良好紀律、抗壓性、高度責任感與團隊合作能力，若能搭配學校的專業訓練與企業實習，相信能快速掌握實務技能，成為企業即戰力，形成穩定的人才鏈。
王怡文處長表示，近年退除役官兵的職涯需求日益多元，不僅需要傳統技術，更需具備新興產業能力，因此榮服處將持續以官兵需求為核心，深化與大專校院及產業界的連結。透過強化「學用接軌」、提升第二專長培力、完整建構從學習到就業的服務路徑，協助退除役官兵在教育與職涯發展上擁有更廣、更具前瞻性的選擇，並能自信銜接產業、開創下一階段的人生舞台。
