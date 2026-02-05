退役後首現身書展 詹詠然慢下來學過生活

宣布退役後的網球女將詹詠然，今天(5日)現身台北國際書展，與球迷、讀者近距離交流。她坦言，退休後生活步調明顯慢了下來，目前仍在適應中，會先整理好自己的狀態，再展開人生下一個篇章。

世界雙打球后詹詠然於1月底正式宣布結束長達30年的職業網球生涯，並在澳洲網球公開賽接受退休儀式。回到台灣後，她選擇在書展期間，於曾出版《你已是你所需的一切》的時報出版攤位舉辦分享會，與球迷、讀者面對面交流。

被問及退休後的心情，詹詠然笑說「還在適應中」。詹詠然：『(原音)還在習慣當中，對，就是就是現在生活的步調會比較慢一點，然後感覺好像也沒有說一定要很急著去健身房，或者是去去為了要做訓練。這樣子，所以現在就是努力的嘗試著學會過生活，然後然後把節奏稍微放慢一點，然後去去好好地享受一下。』

詹詠然網球生涯中，曾因「特權」爭議遭受外界質疑，也長期面對網路上的放大檢視與惡意攻擊，即使宣布退休，相關負面評論仍未消失。對此，她展現高EQ回應，感謝球迷對網球的關注與重視，也尊重各種聲音，但她強調，許多事情外界未必真正了解事實，若想更認識她，可以透過書籍理解她的想法，而她本人不會對自己不了解的事情隨意評論。

談及外界關注的「職業選手是否必須接受國家隊徵召」議題，詹詠然以過來人經驗指出，仍需視每位選手對代表國家隊出賽的重視程度與生涯規劃而定。她回憶，自己從小除了立志成為世界第一，另一個目標就是披上國家隊戰袍，11歲便首度代表國家出賽，始終視之為榮幸。她也坦言，國家隊賽事壓力不小，但能從中學習與成長，是人生中極為重要的一課。

詹詠然也分享，《你已是你所需的一切》是在疫情期間出版，書中整理了她網球生涯中的小故事與心路歷程，希望能為讀者帶來啟發。她透露，宣布退休後確實收到不少邀約，但目前仍未為下一步人生設下明確方向，暫時會專注於整理狀態，等準備好了，再迎接人生的新篇章。（編輯：許嘉芫）