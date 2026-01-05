退役曲棍球國手賽場猛毆國中生 火爆畫面曝光

昨（4日）一名28歲的退役國手在曲棍球賽中，將一名國中生壓制在地上連續毆打。（圖／翻攝自黃敬平 臉書）





桃園市議員黃敬平於社群平台揭露一段駭人影片，昨（4日）一名28歲的退役國手在曲棍球賽中，將一名國中生壓制在地上連續毆打，完全無視對方無力反抗，遭制止後還嘶吼。

曲棍球賽於4日舉辦「假日盃公開組B2」哈雷對上青焰九尾冠亞軍賽，直播畫面中，當時雙方正在激烈爭球，男孩不慎跌倒在地時，男子對其連續出拳，直到旁人前往制止才停手，並當場對著眾人嘶吼，而男孩癱軟在地。直播者指出，「不管你是哪一隊的支持者，『正常人』應該會譴責暴力，令人不解的是沒幾個小時該影片的留言已經涉及到當事人的二次傷害，除了憤怒以外還帶有點傷心。故本人已把留言功能關閉。」

退役國手身兼裁判竟球場暴力

黃敬平指出，施暴者身為成人選手並兼任裁判，曾是退役國手，卻對年紀小很多的國中生下此重手，直言「這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力」。

廣告 廣告

黃敬平表示，當時的比賽情況更讓人感到憤怒與不解，施暴者所屬的白隊當時已經處於領先地位，在場上佔盡優勢，且隊員組成大多為成年社會人士、教練與裁判，怒批「這樣的行為，哪裡還有一點運動家精神？」。

黃敬平透露，孩子遭遇如此嚴重的球場暴力，極大機率會留下難以抹滅的心理陰影，甚至因此恐懼賽場，影響一輩子對運動的熱愛。公開嚴厲譴責球場暴力行為，並表態全力支持家長提告。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

狼師與少女4度發生性關係 威脅撤告還喊「找律師沒用」

高雄衛生局官員變性侵惡狼 市府震怒兩大過解職

淡水2醉漢搭訕酒吧顧客大聲咆哮 遭警保護管束

