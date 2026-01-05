退役校官收到赴陸管制被威脅「取消月退俸」 藍黨團轟：在內部找敵人

行政院在上月31日修正「臺灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，除了擴大限制公務員前往大陸外，還包含領有月退俸的校級軍官。只不過法案未修，近日已有不少基層軍官收到通知，稱赴陸不論事由，全面改為申請制，並威脅重罰或取消月退俸。對此，國民黨立院黨團痛批，政府根本是在內部找敵人。

國民黨立院黨團。（資料照／中天新聞）

國民黨團今（5）日下午發出新聞稿指出，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴大陸地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。此舉已明顯逾越《兩岸人民關係條例》之授權，涉及不當擴權。

廣告 廣告

國民黨團指出，當兩岸兵凶戰危之際，政府無法守護台海主權，卻只會違法濫權在內部找敵人，不只無能更是可悲。面對賴政府違法亂紀的作為，國民黨團必須為基層退伍國軍向政府表達最嚴正的抗議。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

國民黨團抨擊，依據現行《兩岸人民關係條例》第九條規定，簡任第十職等及警監四階以下未涉及國家安全、利益或機密之公務員及警察人員赴大陸地區，依法不必向內政部申請許可。現在片面全面擴大審查範圍，不僅沒有法令授權，更是侵害退伍國軍遷徙移動的自由。

國民黨團認為，依法行政是政府的義務，濫權限制國人人身自由，就是違憲，就是違法。此舉與違法違憲審判的大法官有何不同？民進黨政府眼中明文的法律都變成參考用了嗎？中華民國要變成獨裁國家了嗎？

行政院。（圖／報系資料照）

國民黨團表示，必須再次提醒賴清德、卓榮泰、劉世芳，把退伍國軍當成共諜全面監控，不斷在內部找敵人、羞辱貶低軍人，只會讓國軍士氣低落，百害而無一利。依法儘速將國軍加薪預算送進立法院，不僅提振國軍士氣，更可強化國軍實質戰力，才是真的護國軍、愛台灣該有的作為。

延伸閱讀

陸學美斬首賴清德？蕭旭岑認為不可能：習近平對台有感情

陳水扁怒揭節目遭封殺 王鴻薇籲有所警惕：賴清德容不下他

驚！賴清德又要下鄉宣講？鄭麗文打臉：劃錯重點了