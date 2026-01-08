退役校級軍官赴陸許可制？陸委會：錯誤訊息

（中央社記者李雅雯台北8日電）陸委會今天表示，外傳退役校級軍官赴陸將採取許可制，這是錯誤說法；兩岸條例修正草案是擴大約束退役校級軍官不得赴陸出席妨害國家尊嚴活動，未要求必須事先申請赴陸許可。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑於會上重申，外傳目前推動的兩岸條例修正草案將要求退役校級軍官赴陸採取許可制，這是錯誤的說法，絕對沒有這件事情。

梁文傑表示，目前規定退役將級軍官赴陸不得參加中共舉辦的國慶或其他等慶典儀式，因為有損中華民國尊嚴，修正草案將約束對象擴大到退役校級軍官，要求赴陸不能參加妨害國家尊嚴活動，若被查到將有處罰。

對於錯誤消息來源的起源，梁文傑推估起於AI問答。他說，經過追蹤後發現，有人在網路、通訊軟體LINE散布AI相關問答，錯誤指稱退役校級軍官赴陸必須先向國防部填申請表等，這是錯誤的，根本沒有這回事。

梁文傑強調，現在不管是哪一家AI，經常是「一本正經、胡說八道」，呼籲民眾不要輕信、散布AI產製出來的訊息。（編輯：邱國強）1150108