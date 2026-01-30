退役班長誘騙表弟淪泰國豬仔

曾任志願役軍人二十六歲陳姓男子誘騙表弟前往泰國從事電信詐騙工作，並假冒詐騙集團向家屬索取金錢。警方搜出現金、電腦等證物。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事局三十日宣布破獲一起由退役軍人主導的重大跨國犯罪案。曾任陸軍特指部班長的二十六歲陳姓男子，夥同初姓退役同僚及吳姓現役軍人去年六月間假借高薪工作誘騙陳男表弟至泰緬邊境詐騙園區，隨後向家屬勒索一百六十五萬元贖金；陳男更涉嫌非法僱用移工清運廢棄物傾倒於軍事營區。全案經檢警專案小組蒐證，去年九月逮捕四人，新竹地檢署日前偵結起訴，對主嫌陳男具體求刑十二年。

陳姓主嫌一一三年退伍前隸屬特指部武漢營區，去年六月與昔日同僚二十八歲初男及仍具現役身分的二十八歲吳男勾結境外詐騙集團，以「在泰國從事收款工作可輕鬆賺錢」為誘餌，宣稱可抽取虛擬貨幣交易金額的百分之十至二十為回扣，誘騙年僅二十歲的表弟單獨搭機前往泰國。

被害人一抵達當地，即遭境外共犯強行押解至泰緬邊境的詐欺園區，並受到武裝威脅從事電信詐騙工作，稍有不從便遭到凌虐痛毆。陳嫌得知被害人家屬救人心切，不僅未出手營救親人，反而與國內詐騙水房成員的二十三歲楊姓男子聯手，假冒詐騙園區負責人身分聯繫家屬，謊稱必須替被害人清償債務並支付贖金方能返國。

被害人家屬先後透過郵寄及面交方式共支付一百六十五萬元。被害人於去年八月趁園區混亂之際脫逃，在善心人士協助下返國報案。

專案小組在偵辦過程中意外發現，陳嫌還利用其擔任軍職時對軍事營區地理位置熟悉，私下承攬小吃店與餐飲業者廢棄物清運業務；但並未領有事業廢棄物清除處理許可文件，非法容留四名外籍逃逸移工進行清運作業，並將無法變賣的廢棄物棄置於桃園楊梅等地的廢棄軍事營區。

檢警專案小組去年九月十日及十二月一日在桃園市與新竹縣同步查緝，拘提陳姓主嫌等四人到案，並扣押電腦主機、五支手機、現金二十四萬元及兩部涉案車輛，同時帶回四名逃逸移工。警訊後全案依妨害自由、加重詐欺及違反《廢棄物清理法》等罪嫌，移送竹檢偵辦。

檢方日前偵結起訴，向法院建請對陳嫌具體求刑有期徒刑十二年。