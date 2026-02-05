退役被酸首亮相！ 詹詠然：球場本就1/2人不喜歡你

台灣網球好手詹詠然上月宣布退休，結束長達30年的網球生涯。（圖／東森新聞）





台灣網球好手詹詠然上月宣布退休，結束長達30年的網球生涯，但她在2017年台北世大運中暑事件後就飽受質疑，她說尊重每個人的發言，球場上永遠會有至少一半的人是不喜歡你的。

前世界網球球后詹詠然：「哈囉大家好我是詠然，早安。」

書迷們掌聲歡迎36歲前世界球后詹詠然，一月底結束30年網球生涯後，首度亮相，書展舉辦見面會，坦言退役生活實在很不習慣。前世界網球球后詹詠然：「還在習慣當中，就是現在生活的步調會比較慢一點。」

而說到詹家姐妹花，沒在看網球也肯定聽過，和妹妹詹皓晴爭霸四方。詹詠然坐擁4座大滿貫冠軍，32座WTA巡迴賽雙打金盃，更在亞運拿下5金3銀1銅。不過爭議也接二連三，從十幾年前仁川、里約亞運，和謝淑薇先後因為搭檔和教練分配問題槓上。2017年稱中暑退出世大運，卻又馬上飛去美國參加大滿貫。接著連兩屆奧運一輪遊，被冠上有錢才願意打比賽的頭銜。

前世界網球球后詹詠然：「你有機會可以看我的書的話，你其實可以透過這個機會了解我非常多，在球場上也久了，那其實每一場比賽，我們對面站的就是對手跟一半的觀眾，所以你永遠至少會有一半的人是不喜歡你的，這樣的狀態更是提醒我們，要怎麼樣專注在自己該專注的事情上。」

就連妹妹獻上退役祝福，也被酸中暑搶資源，還說乾脆一起退，讓詹皓晴正面迎擊，怒轟網協又不是我家開的。前世界網球球后詹詠然：「我覺得皓晴本來就該有自己的一些想法，也希望大家理性的去看待這些事情。」

榮耀滿載卻也爭議不斷，負面聲量滿滿，但詹詠然看的坦然，一句欲戴王冠必承其重，總結30年網球生涯。

