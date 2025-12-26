退役車站轉型「觀光亮點」 綠委促觀光署挹注4500萬活化
關山鎮月眉地區月美車站自花東鐵路路線調整後停用至今已逾十年，長期閒置不僅影響社區整體景觀，也使承載地方記憶的重要場域逐漸沉寂，為協助活化，綠委陳瑩與莊瑞雄25日邀集關單位赴關山月美驛站現地會勘，盼將「退役車站」轉型「觀光亮點」，觀光署預計挹注4500萬元活化轉型。
陳瑩表示，「關山月美驛站景觀及設施新建工程」總經費約4500萬元，將由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處分年執行，預計於中華民國116年底前完工啟用，程內容包含拆除老舊車站建築，原地新建具備旅遊服務機能的月美驛站，規畫設置旅遊資訊服務、自行車維修補給空間、親子及無障礙公廁、淋浴設施、展示與賣店空間，並同步整合周邊停車與開放空間。
陳瑩指出，月美車站前身為1922年設立的「月野驛」，歷經不同時代更名，陪伴地方走過90餘年的鐵道歲月，是許多關山鄉親共同的生活記憶，隨著鐵路建設調整而退役後，車站逐漸失去原有功能，未來透過整體更新與景觀營造，老車站將轉化為結合鐵道記憶、田園景觀與旅遊服務的節點，讓歷史被保存，也讓空間重新被使用，成為旅人認識縱谷的重要起點。
陳瑩強調，月美驛站位於花東縱谷南區關鍵位置，未來將串聯關山環鎮自行車道與池上環鄉自行車道系統，形成完整的自行車旅遊路廊。透過退役車站的再利用，不僅可改善地方環境，也有助帶動觀光人潮與產業發展，後續將持續在中央協調相關資源，確保工程如期如質完成，為關山與縱谷南區打造兼具歷史深度與永續觀光的新亮點。
莊瑞雄表示，月美驛站新建工程，是適逢佳節送給關山鄉親最實質的聖誕禮物。他強調，這項計畫不僅能將閒置十年的車站活化為觀光亮點，更是串聯花東縱谷自行車路網的重要樞紐，期盼透過完善的基礎建設，進一步將台東打造為「全台最友善的自行車城市」，帶動縱谷地區的永續發展。
其他人也在看
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 19
台灣好行965串聯觀光巴士177推優惠（2） (圖)
台北客運表示，為提升整體運能並吸引跨線轉乘，規劃「搭965送177一段票」試辦方案，旅客可由台北捷運府中站、西門站、北門站、板橋公車站及萬華車站，搭乘965台灣好行九份金瓜石線，於瑞芳區民廣場下車轉乘177線，深入遊覽十三層遺址、黃金瀑布等景點。中央社 ・ 1 天前 ・ 3
2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名
2025年全球最繁忙國際航線第一名、第九名都是桃園機場搶佔！全球最大航空大數據公司OAG（Official Aviation Guide）統計，台北-香港航線和台北-日本成田航線名列第一、第九名。航空大數據公司OAG每年都會統計全球航空大數據，最繁忙國際航線最受注目。這項統計以「座位數」計算，第一名自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
航空迷1天搭飛機6趟！為了「拚白金會員資格」：12小時就達標
美國舊金山（San Francisco）一名航空迷史蒂芬（Stephen）表示，2025年快要過完了，今年他因為出差所以經常搭乘飛機，還差6次就可以拿下美國聯合航空 （United Airlines）白金會員資格，所以他放大招，在1天之內搭乘了6趟航班，終於如願以償拿下白金會員。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
大雪山歲末楓紅推出半票入園優惠 中市民可享10元優待票
大雪山國家森林遊樂區楓紅進入最佳觀賞期，因適逢成立40週年的重要里程碑，12月25日至12月31日，推出限時入園優惠措施，凡一般民眾可享半票入園，設籍台中市民眾則可享10元優待票，共同分享大雪山40週年的喜悅，民眾可在冬季走進山林，欣賞紅葉飄飄與雲海景觀。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
台南沖繩直航 首航載客9成5
記者翁順利∕台南報導 繼台南｜熊本航線在二十三日首航後，台南直飛日本沖繩的航線也於二…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 1
台灣成日本「觀光振興大動脈」 回頭客多、旅行社爭取每月開團
北京報復日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，限縮赴日航班，共同社報導，日本部分地方政府「將熱切的目光投向了來自台灣的遊客」，數據顯示台灣訪日回頭客數較多，高知縣政府職員直指台灣遊客是「觀光振興大動脈」，日本地方政府正努力留住台客。太報 ・ 1 天前 ・ 5
雄獅估春節賞櫻銷售率破6成 3大優勢保證入園、不塞車賞櫻玩法
【記者許麗珍／台北報導】2026年台灣櫻花季恰逢春節假期，上市觀光餐旅雄獅(2731)觀察國內賞櫻行程銷售持續升溫，整體銷售率突破6成。雄獅整合阿里山獨家福森號、栩悅號觀光列車賞櫻、武陵農場與福壽山農場推出保證入園、不塞車賞櫻玩法。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
大陸冷氣團發威！宜蘭太平山降冰霰 新竹新達山成雪白國度
受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山及新竹新達山地區近日出現罕見的冰霰與降雪景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在26日清晨氣溫驟降至攝氏1度，雖未達降雪條件，但在清晨六點半左右因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。同時，位於台中與新竹交界的新達山也在25日深夜降下皚皚白雪，積雪厚度達四公分，讓遊客驚喜連連。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
平安夜受困鐵軌2小時！逾200旅客「走鐵軌回彰化車站」驚魂
昨日(12/24)晚間，台鐵自強號列車因「集電弓」拉扯，電車線掉落，導致200多名旅客在彰化站北側鐵軌上，受困近2個小時。最終，旅客踩梯子下火車，提著行李走鐵軌回車站。深夜，台鐵先搶通西正線，恢復單線雙向行車，今天(12/25)早上再完成東正線搶修，至於「集電弓」拉扯、電線掉落時間，和台東地震時間接近，兩者是否有關聯，台鐵說還在查證中。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
金門Top10景點揭曉 大膽島奪冠
金門縣政府24日公布今年「Top10」旅遊景點，經統計大膽島吸引3萬1843人次登島朝聖奪冠，其他依序為翟山坑道、獅山砲陣地、山后民俗文化村、莒光樓、太武山風景區、建功嶼、后麟步槍模擬射擊館、金門酒廠及清金門鎮總兵署，類別涵蓋閩南歷史建築、自然景觀、戰地回憶與酒鄉文化，成為民眾遊金安排行程的攻略指南。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
「觀光公害」衝擊日本！出境稅恐漲3倍 遊客行為惹民怨
日本研議將出境稅從每人1000日圓提高至3000日圓，以應對旅遊人潮帶來的「觀光公害」問題。根據觀光署統計，今年上半年國人赴日旅客高達327.2萬人次居冠，然而，各國遊客前往日本，卻帶來一些行為脫序、公共交通壅塞等問題，也引發日方不滿。專家認為，針對觀光行為收取特定稅收是未來潮流，因觀光場域維護需龐大經費。不過，稅收新制是否達預期效益，仍有待進一步評估。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
台東關山百年「月美驛站」 4500萬活化打造縱谷新亮點
關山鎮月眉地區的舊月美車站，自2013年配合鐵路截彎取直裁撤後，站體與周邊鐵道空間閒置荒廢已逾十年，不僅雜草叢生，更成為社區景觀死角，讓在地鄉親感到相當惋惜。為解決此沉痾並活化閒置空間，立法委員莊瑞雄、陳瑩共同向交通部觀光署爭取，將投入4500萬元展開「關山月美驛站景觀及設施新建工程」，讓這座老車站自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
最新》耶誕假期出遊 清水地熱擠滿野餐、泡腳遊客
冷冷的天氣，來到清水地熱公園，可以體驗溫泉美食，也擠滿 泡腳遊客 。 #耶誕假期#清水地熱#泡腳#溫泉東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團超凍！寒流泡湯趣 大眾湯、湯屋、客房泡湯...限時折扣湯券買1送1
好天氣結束！隨著東北季風逐漸增強，冷氣團來襲，冷空氣一波波緊接，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，跨年假期不想人擠人也先訂起來，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 1
京都2026年住宿稅暴漲10倍 5大旅遊勝地「加稅」時程、金額總整理
隨全球旅遊市場持續回溫，計畫明（…民報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
結合森林鐵道與櫻花美景 阿里山賓館推春節住宿優惠
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】因應2026年農曆春節連假長達9天，阿里山國家森林遊樂區內的阿里山 […]觀傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
沖繩新選！日本越洋航空2月起天天飛 朝聖鯨鯊彩繪機
日本航空（JAL）集團旗下、以沖繩為主要基地的日本越洋航空，將於2026年2月3日正式開設「台北－沖繩」航線！這條航線對JTA而言意義重大，是期待已久的首條國際定期航線，每日來回各1班次，機票已於2025年12月3日開始販售。七逗旅遊網 ・ 1 天前 ・ 2
南台灣旅運旺 台灣虎航今開航台南－沖繩航線
台灣虎航（6757）今（25）日開航台南－沖繩航線，是繼23日開航高雄－熊本、台南－熊本航線後，虎航插旗台南的第二條國際航線，代表南部旅運市場暢旺需求。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 2
2026春節9天假「出國排行」 東京奪冠 首爾第4
明年春節9天連假，台灣民眾出國旅遊熱情高漲！根據旅遊網統計，熱門目的地前四名分別為東京、曼谷、大阪及首爾，其中首爾因旅遊熱度快速上升而擠進第四名。東北亞春節航線票價中位數維持在新台幣2萬7000元，專家建議避開2月14日至16日出發能更省荷包。此外，國際郵輪旅客今年突破114萬人次，觀光署也提出相關契約草案加強保障旅客權益。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1