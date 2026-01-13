退役軍人歷經截肢與洪災 門諾醫院陪伴重新站起來

在門諾醫院幫助下，遭截肢又遇洪災的徐先生，終於能夠重新站起來。（圖：門諾醫院提供）

現年66歲的光復鄉居民徐先生，人生歷經嚴峻考驗。退伍後因糖尿病纏身逾20年，健康惡化，近兩年更因血液循環嚴重受阻，雙腿相繼截肢。他憑藉毅力學習使用義肢，卻在去年9月遭遇光復洪災，洪水不僅沖走賴以站立的義肢，更讓他和妻子險遭滅頂。

門諾醫院表示，災難當晚，洪水瞬間淹入家園，水位急速升至胸口，坐在輪椅上的徐先生隨輪椅漂浮，情況危急。所幸任職消防員的姪子及時趕到，在急流中將他推上屋頂脫險。然而，家當與義肢已全數流失，家園滿目瘡痍。也因為徐先生原已排定心導管手術，門諾醫院醫療團隊不僅迅速為他完成手術，更考量無家可歸，主動安排夫婦暫住病房，並後續轉介至護理之家，提供喘息照護，陪伴他們度過近兩個月的安置期。

門諾醫院為徐先生重新製作新的義肢。（圖：門諾醫院提供）

醫院義肢矯具團隊得知徐先生義肢被洪水沖失，主動提出無償重製。從精密取模、反覆調校到安排復健，團隊耐心陪伴徐大哥一步步重學站立與行走。

徐先生感激地說，大家真的對我很好，我相信自己一定能站得又挺又穩。從軍旅到病榻，從洪災到重生，這條路格外艱辛，但在醫療與社福體系的接力扶持下，如今，徐先生的步伐踏實而穩定。他的故事，不僅是個人不屈的寫照，更是醫護與社福攜手，為生命點亮的一盞溫暖明燈。（梁國榮報導）