退役軍官子女教育補助費被卡？王鴻薇還原時間表：送上行政院後全無下文
立法院在6月三讀通過修正國軍退除役官兵輔導條例，恢復退役上校階以上子女教育補助。退輔會也訂定相關教育補助費發給辦法修正草案，辦法也規定今年8月1日開始施行，但在送上行政院後沒了下文。對此，立委王鴻薇在臉書表示，軍官如果服役年限到沒占到缺、沒晉任，就要強制退伍，依平均年齡來看，仍處在職涯黃金期，子女若多在就學階段，即使有退休金，也不一定能夠支撐現在的家庭開支。
王鴻薇表示，恢復上校以上子女教育補助之法案立法院已通過、總統已公布卻遲遲未執行，今天在立法院司法及法制委員會上，她針對人事長質詢該執行狀況。質詢時，人事總處為衡平軍、公、教退休人員子女教育補助的狀況，規劃拉近彼此職業類別之相關請領資格，自己表示感謝與肯定，讓更多為國奉獻人員子女能夠獲得政府幫助。
王鴻薇指出，立法院在6月三讀通過修正國軍退除役官兵輔導條例，恢復退役上校階以上子女教育補助。退輔會也訂定相關教育補助費發給辦法修正草案，辦法也規定今年8月1日開始施行，但在送上行政院後目前卻全無下文。據了解，似乎是人總對「整體政策審議中」。
王鴻薇認為，因為軍、公、教工作性質不同，職涯發展也不同。像一般公務人員65歲才屆退，平均退休年齡是59歲，退休時子女多已經到教育最後階段或工作；反觀軍官如果服役年限到沒佔到缺、沒晉任，就要強制退伍。像上校平均退伍年齡是48.7歲，仍然是職涯的黃金時期，也是家庭開支較大時期，子女若多在就學階段，即使有退休金，也不一定能夠支撐現在的家庭開支。公務人員與軍人退休相差10歲，生活壓力的負擔也有所不同。
王鴻薇強調，這次對人事行政總處人事長質詢，雖然對軍公教子女教育補助的初衷有點不同，但對這些族群支持的態度都相同。因此對人事長的軍公教完整考量，她也非常感謝與肯定，並希望行政院能夠盡速的核定辦法，讓長年為國家貢獻的公僕們，退休後子女教育都能夠得到國家支持與照顧。
