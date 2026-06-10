退役軍警中國旅遊遭訊問、全家個資也被掌握 陳柏惟接陳情示警

陳柏惟接獲陳情，得知有退役軍警前往中國旅遊遭盤查。（翻攝自陳柏惟臉書）

先前曾有台灣公務員赴中國旅遊期間，遭當地國安人員進入下榻飯店盤查事件。前立委陳柏惟今（10日）也在社群揭露，一名退役軍警赴中旅遊時，遭中國調查人員帶往飯店小房間訊問1、2天，手機也遭檢查，甚至發現對方掌握其全家及親友個資。當事人事後坦言，此次經歷讓他深刻體認到憂患意識須提升。

陳柏惟今日在臉書發文分享一起退役軍警赴中國旅遊期間遭調查的案例。陳柏惟表示，當事人已退役多年，過去曾多次透過民眾服務社揪團或參加地方宮廟進香團赴中旅遊，均未發生異狀。然而，數月前再度前往中國時，於當地一間飯店遭中國調查人員帶往小房間問話，讓同行親友相當擔憂人身安全。

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根據陳柏惟轉述，當事人在過程中被反覆詢問過去執勤單位、職務內容，以及是否認識特定職務人員等問題，時間長達1至2天，手機也遭收走檢查。更令當事人震驚的是，他在過程中發現調查人員手中持有其全家及親友的個人資料。當事人向對方強調，自己並無明顯立場，甚至曾參與偏藍的相關活動。

陳柏惟指出，當事人也提及，訊問期間曾遭遇帶有企圖洗腦的談話，像是「統一台灣」言論，並鼓勵他帶家族年輕成員赴中交流。此外，當事人觀察到，部分地方交流活動與中國特定城市有固定對接模式，經歷此次事件後，他坦言未來不敢再前往中國，也不願讓親友涉險，並提醒退役軍警及曾任職機敏單位人員提高警覺、審慎評估赴中風險。

陳柏惟表示，相關陳情案件已由辦公室陳報有關單位處理中，他最後嘲諷：「有人稱讚『習近平對台灣有善意』，但被隨意翻查手機訊問，顯然不是什麼善意。」

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