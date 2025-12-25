退役近11年…飯團店大姐被認出「是巨乳AV女優」！老司機淚奔：她看起來好開心

日本退役AV女優長澤梓。圖／翻攝自IG／omusubiayumi

不少曾經從事成人影視產業人員在退役後都會隱姓埋名，在另一個行業裡發光發亮，唯有少數人才成功轉型至演藝圈或網紅圈。不過，PTT表特版近日就有網友發現一名「飯糰職人正妹」，照片曝光後，頓時釣出許多老司機集體認出，這位美女其實是紅極一時的退役AV女優長澤梓！

一名網友23日在PTT表特版是分享一篇「飯糰職人正妹」的文章，只見文中一名在飯糰店工作的女子梳起馬尾，戴上鴨舌帽，皮膚白皙又有著清秀五官，笑起來宛若鄰家大姐姐一般溫柔可人，還拿著手作飯糰入鏡，顯然對自己的廚藝相當滿意，雖然照片中的女子身形有些圓潤，但散發出成熟韻味的她仍別有一番魅力。

日本退役AV女優長澤梓。圖／翻攝自IG／omusubiayumi

照片曝光後頓時引起熱議，不少表特版「老司機」更出面解惑，表示這位「飯糰正妹」，其實就是當年紅極一時的AV女優長澤梓，紛紛驚呼：「我應該沒認錯人？現在可能很多人不認識她」、「大家可以去複習了」、「她看起來好開心，祝福她」、「長澤梓？我超愛她的片」、「超喜歡她，看她滿意現在生活很開心」、「長澤梓，我最愛的女優！」

長澤梓2008年正式進入日本成人影視產業，出道後就以清純外型、傲人身材受到關注，也因此迅速累超高人氣，隨著知名度提升，長澤梓逐漸轉向較多元的題材演出，靠著極有辨識度的個人風格，在競爭激烈的AV市場中站穩一席之地，更被視為2010年代相當具有代表性的女優之一。

長澤梓目前正在經營飯糰店。圖／翻攝自IG／omusubiayumi

不過，長澤梓在2014年正式引退，之後也沒有像其他退役女優一樣高調轉型至其他演藝或社群平台發展，幾乎完全退出公眾視野。如今再有網友神出長澤梓的IG帳號，只見她如今已是幸福人模，並經營一家日式飯糰店，IG上絕大部分都是飯糰等日式料理照片，偶爾也有和家人出遊的合影，退役後的生活相當悠然自得。



