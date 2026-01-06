退後原來是向前！黃暐瀚再提化解僵局6建議 稱先低頭者將贏得中間選民好感

民調顯示：53.7%民眾不滿立法院擋下1.25兆軍購預算。黃暐瀚引用布袋和尚插秧詩強調「退後原來是向前」，呼籲朝野在當前局勢下展現退讓姿態。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 在台灣民意基金會最新民調顯示總統賴清德聲望回升至43.4%，有53.7%民眾不滿立法院擋下1.25兆軍購預算之際，資深媒體人黃暐瀚今天（6日）在臉書發文，延續前一天論調，呼籲朝野在當前局勢下展現退讓姿態，指出先低頭者將贏得中間選民好感，引用布袋和尚插秧詩強調「退後原來是向前」。

黃暐瀚指出，當前美國展現軍事實力、台股衝破3萬點大關收在30105點、台積電股價突破1670元之餘，中國進行圍台軍演，如2025年底的「正義使命-2025」實彈演習；軍購案卻在立院程序委員會屢遭擱置。他認為，除深藍、深綠、深白等意識形態強烈者外，30%至40%的理性中間選民追求國家安定、防衛能力與溫和理性，在此僵持時刻，願意退讓一方將率先得分。

延續5日發文，黃暐瀚重申對賴總統的6項建議，包括總統親赴立院報告國安、解釋彈劾案；同步推動軍公教薪資調整；召開全國會議討論軍購與兩岸議題；補齊憲法法庭法官；以及完成剩餘六場「團結十講」鄉鎮巡迴報告。他強調這些並非強硬要求，只要執行任一項均能化解僵局，爭取中間選民支持。黃暐瀚分析，民調顯示有10%民眾雖不認同賴總統，但反對在野黨擋軍購，顯示公眾對國防重視超越黨派。

行政院提出的1.25兆特別國防預算案，目的在2026至2033年強化防衛韌性與不對稱戰力，卻遭藍白在立院程序委員會多次封殺。賴清德上任後，中國已進行多次圍台軍演，國際社會如美國、加拿大均表態支持台海和平穩定。黃暐瀚引用布袋和尚《插秧詩》：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天，六根清淨方為道，退後原來是向前」，呼籲在混亂局勢中，先低頭退後者將勝出。

議題反映台灣政局分歧，朝野對軍購必要性雖有共識，但執行細節與政治考量導致僵持。分析人士指出，隨著台股創新高與中國軍事動作頻仍，公眾對安定與防衛的期待將左右後續發展。

