退房時間不人道？網友罵台灣飯店11點退房不合理 房務人員揭原因

許多人放假出遊偏好睡到自然醒再開始跑行程，然而台灣大部分飯店規定「下午3點入住、上午11點退房」，為了趕上退房時間，房客只好提早起床收拾行李。一名網友提問，是否只有他認為「飯店11點退房這件事不人道」。貼文一出，立刻引起熱議，多數人表示認同，認為11點退房非常不合理。不過，有旅宿業者的網友留言解釋，這樣的規定是為了預留足夠的清潔時間。

（示意圖／Unsplash）

對於遊客來說，出遊即是享受，若要配合退房時間，就被迫要設鬧鐘早起，匆忙整理行李，破壞愜意的假期。一名網友在Threads發問，是否只有他覺得「飯店11點退房這件事不人道」，引起千名網友熱議。

不少網友認同原PO的想法，「3點入住，11點退房，超級不懂…」、「我是覺得晚上9點入住，隔天下午3點退房比較人道」、「找到能12:00退房的飯店都很開心」、「每次都被櫃台morning call 驚醒」、「有時候想去放鬆的旅行，最後一天還要趕著離開」。也有人分享在國外的退房經驗，「日本10點.....」、「在泰國住過幾點入住就可以幾點退房的，24小時住好住滿」、「在中國可以睡到下午」、「東南亞的飯店幾乎都12點才退房，14點就能check in」。

不過，部分網友為飯店業者說話，「因為還要整理清潔，不然大家會想要住沒有打掃乾淨的房間嗎」、「現在普遍缺工也確實是沒辦法」。也有房務人員現身解釋，將退房時間訂在11點是為了讓房務人員有足夠的時間進房清潔，提供下一位住客乾淨的空間：「其實12點退房對從業人員來說才是不人道，有的地方一個房務一天要扛超過20間房間，一個熟手打掃一間正常使用的5坪大小的房間，正常掃房速度標準大概是30分鐘」、「沒做過旅館才會有的疑問，房間超級多，下午3點就會有新客人要入住，11點開始掃到下午3點，確保所有房間都打掃完讓新客人有辦法入住」。

