退房時間還沒到 控泡湯遭房務強行開門

有民眾到台北市北投區一間湯屋泡溫泉，控訴明明還沒到退房時間，卻被房務人員無故闖入，對方表示櫃台說疑似有歸還鑰匙要來打掃，隨後道歉離開，他認為隱私遭侵害，拒絕業者補償的泡湯券，業者回應，因為近期較繁忙，會請房務提早上樓預備，當下是誤以為客人已經退房，才開鎖入內，目前已經請訂房平台業者協助聯繫客人。

這起事件發生在台北市北投區一間湯屋，該地區因溫泉資源豐富，是許多民眾在天冷時選擇泡湯暖身的熱門地點。許多人為了有私人空間，會選擇個人湯屋，但一名顧客卻因此經歷了不愉快的體驗。

據這位顧客表示，當時他接到櫃台電話通知還有15分鐘的使用時間，不久後門把被轉動，他立即出聲表明裡面有人，但一名女性房務人員仍然開門進入。該房務人員解釋是因為櫃台告知疑似有人歸還鑰匙需要打掃，隨後便道歉離開。顧客事後向櫃台反映此事，認為自己的隱私受到嚴重侵犯。

對於此事件，台北市簡任消保官葉家豪指出，消費者在使用湯屋期間，使用權歸屬於消費者，未經同意任何人不得入內。業者未經同意強行開門，除了構成債務不履行外，同時也對消費者的人格權造成侵害，業者應負損害賠償責任。

湯屋業者回應表示，因為近期較為繁忙，會請房務人員提早上樓預備。當時房務人員誤以為客人已退房但退房時誤上鎖，所以請主管協助開門。在開門後發現裡面有人，立即道歉並關門離開。由於客人是透過網路平台訂房，目前已請平台業者協助聯繫客人。

儘管業者當下想要補償泡湯券，但顧客因為氣憤未接受，直接離開。畢竟突然被開門涉及隱私問題，也使顧客的心情受到影響。

