退房無人回應！泰山摩鐵房務開門赫見男女命危 送醫搶救

監視器錄下救護車到場救援畫面。（圖／翻攝畫面）





新北市泰山區中港西路一間摩鐵，今天（24日）上午8時許，驚傳1對男女被發現已無呼吸心跳，倒臥在房間內，新北市消防局獲報緊急派員到場，將2人分送台北醫院、輔大醫院救治，確切事發經過仍轄區林口警分局進一步釐清中。

據了解，摩鐵房務人員今天（24日）上午8時30分許，見28歲蔡姓男子與26歲蔣姓女子退房時間已到，卻未見2人退房，打電話到房間內也無人回應，因此持備用鑰匙進入查看，赫然發現2人都已失去呼吸心跳，蔡男懸掛半空中，蔣女則是身上有針孔倒臥房內，緊急報警尋求協助。

廣告 廣告

新北市消防局獲報到場，緊急將2人分送台北醫院、輔大醫院搶救；轄區林口分局獲報後，也立即派遣鑑識人員到場進行採證，並通知雙方親屬到場，進一步了解2人關係，確切事發經過仍待釐清。

警方到場釐清事發經過。（圖／翻攝畫面）

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

快訊／泰山摩鐵驚傳男女命危 送醫搶救中

新北男拉K拉到睡死車上！害車流嚴重大回堵 下場慘了

新北黑貓司機疲勞駕駛！ 失控暴衝險撞行人畫面曝光

