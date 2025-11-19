退房被發現陳屍床上！峇里島青旅爆發集體中毒案 疑除臭蟲惹禍

編譯曾宜婕／綜合報導

峇里島今年9月發生集體中毒命案，近期各國外媒針對此事件相繼報導。據澳洲媒體The New Daily 19日報導，峇里島警方已經開始調查一間位於蒼古（Canggu）青年旅館發生的集體中毒事件，20多名旅客受害，10名旅客因中毒情況危急緊急送醫，有一名旅客因為沒有在時間內退房，被旅館人員發現在房內失去呼吸心跳。這間青年旅館先曾因房內有臭蟲被投訴，在事後館方進行了燻蒸消毒。

峇里島蒼古（canggu）在今年9月發生集體中毒。（圖／翻攝自Travel Rebels網站）

據英國天空新聞台（Sky News）19日報導，一名25歲的中國籍女性遊客在9月1日和其他人用完晚餐後，不到1小時她和其他來自德國、菲律賓、沙烏地阿拉伯等10名遊客就感到身體不適，開始出現嘔吐、腹瀉、高燒甚至吐血等症狀。

警方證實，這位中國籍女性遊客於9月2日清晨離世，室友李小姐當時也因中毒送醫。李小姐表示，事發當時場面相當混亂，許多遊客到處尋求幫助，而過世的女子當時因病情過於嚴重無法動彈或求救，只能躺在床上，連續嘔吐數小時。李小姐到達醫院後有傳訊息關心，卻遲遲沒有得到回覆。

該名女子過世前幾個小時，在館方人員陪同下至醫療中心看診，但因為醫療資金不足，所以醫生只開了處方箋，他們在附近藥局買藥後就返回旅館，當時大約已經清晨1點半。幾小時後，這名女子就失去意識，直到超過退房時間後，館方才發現女子已經躺在床上失去呼吸心跳。

據調查，女子死因是急性腸胃炎和低血容性休克，但引起這兩種症狀的原因尚未釐清，其他中毒的旅客懷疑他們是否接觸了更危險的食物。李小姐表示，他的主治醫師診斷為農藥中毒和食物中毒，此外在事發前一晚，她發現隔壁房間被封起來進行臭蟲燻蒸消毒。19日報導指出，警方目前仍在調查階段，尚未確定中毒起因是食物、蟲害、環境汙染還是其他因素。

