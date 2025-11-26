退房「整理太乾淨」反而被罵 她PO照掀兩派論戰

一名女網友最近到日本旅遊，入住公寓式飯店，退房前把房間整理得乾乾淨淨，並將照片PO上社群，意外引發兩派論戰。有網友直言，退房不用刻意收拾，這樣才能讓房務人員清楚知道哪些東西有使用過，更不要摺棉被增加員工的工作；另一派人則表示，房務在清潔房間時，會把所有東西都換掉，房客把房間收乾淨，他們並不會覺得困擾。

原PO日前在Threads貼出照片，只見飯店房間床鋪上的棉被摺得整整齊齊，桌子、洗手台的碗盤、杯子也都乾乾淨淨，她退房前把房間整理好，並發文呼籲大家，「一起當個有禮貌的台灣旅人」。

貼文曝光引發討論，有網友直言退房不用刻意整理，「應該讓飯店員工清楚知道房內哪些物品有被使用過，我以為這是常識」、「丟垃圾很正常，但摺被子超好笑，根本不需要，摺了人家還要攤開，多一道手續。」

也有不少網友表示，「我們退房之前也會把房間恢復乾淨」、「我也是，每次退房一定收得乾乾淨淨」、「其實東西不要亂丟，一下就能整理好」。

原PO事後留言補充，有些人認為退房收拾房間，會讓房務人員感到困擾，她說這次住的是公寓式飯店，鍋具、餐具原本都收在櫃子裡，她使用清洗後擺在水槽旁，飯店人員一定看得出來有用過。至於摺棉被，原PO則表示，以後退房會把棉被攤開來，方便房務人員清潔，「又學到了一課，感謝大家提供意見。」

