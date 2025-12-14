退撫基金免憂破產？醫提「一年僅需300億」：哪裡困難

立法院12日院會三讀通過〈公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案〉與〈公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案〉，國民黨立委在議場中央舉出標語並高喊「年金停砍，留住人才，國民黨團說到做到」。（資料照／姚志平攝）

停止調降公教所得替代率法案在立院通過，綠營一片罵聲，質疑退撫基金將會提早幾年用罄，甚至有人說會提早破產。精神科醫師沈政男指出，停止調降公教所得替代率一年只需300億，不會導致退撫基金破產，就算現在停止調降所得替代率也只有66％，哪裡困難？

沈政男發文附圖指出，綠營的預估都不準！注意退撫基金的「精算」，公務人員方面，111年預估140年用罄，但到了114年，又改成134年用罄了。為什麼提早？就只是112年以後新任公務員人員改成個人專戶制，不再加入退撫基金罷了，根本不是財務惡化。個人專戶制的意思是你任職時存入多少，退休就領多少，就不用有什麼退撫基金，於是退休金成了一個簡單的數學問題，當然就永續經營了。

沈政男強調，所以說提早到134年用罄，根本就是假議題。如果台積電還能挺得住，每年稅收持續成長，停止調降所得替代率所衍生的，一年約300億預算，不過是政府稅收的九牛一毛，哪裡有什麼困難？讓退休公務人員過一個比較好的老年生活，國際的估計都是所得替代率70％左右，現在停止調降所得替代率，根本也只有66％，哪裡貪心？就那麼十惡不赦，要被綠營罵到臭頭？

沈政男直言，照顧退休公務人員，跟綠營的選票沒有直接關係，當然就不願意拿錢出來，但補助私立大學學雜費，討好年輕人，就一馬當先！有綠委在那邊呼籲閣揆不副署停降所得替代率法案，卓榮泰沒那麼笨！為了一年三百億的提撥，去冒將來可能被追究政治與法律責任的風險。這事情的本質是，前總統蔡英文的八年施政，都會一一被拿來檢討與再改革，因為都是急躁冒進又粗糙的作法！

「年改如此，能源亦然，接下來就是長照！」沈政男表示，台灣公務體系的問題，根本就不是財務破不破產，而是整個掄才、栽培、拔擢、獎懲，都大有問題！其結果就是，年輕人報考公務人員越來越少。

