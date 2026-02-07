退撫基金收益連3年新高 前立委游毓蘭質疑政府惡意砍年金

公務人員退休撫卹基金管理局2日公布數據，2025年全年收益達1654.62億元。針對銓敘部曾稱停止砍年金將加速破產，前立委游毓蘭6日痛批，基金連年獲利創新高，破產論根本是恐嚇話術，要求政府盡速歸還公教人員年金。

立法院去年底三讀通過停砍公教年金。（圖／中天新聞）

立法院於去年底三讀通過停砍公教年金修法，當時銓敘部評估修法後，退撫基金破產時間恐將提早3至4年。然而，修法完成後行政部門聲請釋憲且未執行新制，引發軍公教退休團體強烈不滿。根據退撫基金管理局最新公布的操作績效，該基金2025年收益率達15.96%，全年獲利1654.62億元，連續3年創下新高紀錄。

前立委游毓蘭。（圖／資料照）

警大退休教授、前立委游毓蘭6日在臉書發文質疑，退撫基金收益豐厚，銓敘部卻持續宣稱「不砍年金就破產」。她指出，帳目數據與破產論述皆由銓敘部掌控，一方面賺錢藏獲利，另一方面卻喊窮砍退休金，這種行為並非無能，而是惡意製造恐慌，質疑是誰給予銓敘部資格製造此種恐慌。

游毓蘭進一步提出質疑，2025年三大退休基金合計獲利1.37兆，勞工分紅與國民年金皆未縮減，唯獨軍公教成為犧牲對象。她揭露，退撫基金長期重押台積電，資本利得超過30%，銓敘部卻對此隱而不談，因為一旦公開真實獲利情況，年金改革的正當性將難以維持，並質問銓敘部憑什麼決定誰該被犧牲。

針對銓敘部聲稱重算退休金需耗時半年且有技術困難，游毓蘭批評這是假議題與拖延戰術，說穿了就是不想還錢。她強調，銓敘部本應守護制度，如今卻淪為政治背書的造謠機器，隨著基金未破產的事實呈現，謊言已無處遁形。她強烈要求停止編造故事，盡速算清並歸還欠款，並點名總統賴清德與銓敘部「還錢來」。

