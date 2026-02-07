退撫基金狂賺1654億還砍年金 前立委揭台積電助攻：還錢來！

立法院去年底三讀通過停砍公教年金，審理期間，銓敘部稱修法後退撫基金破產時間將提早3到4年。而修法完成後，行政部門聲請釋憲且未執行，引發軍公教退休團體不滿。公務人員退休撫卹基金管理局2日，公布最新退撫基金操作績效，全年收益1654.62億元。對此，前立委游毓蘭表示，退撫基金賺1654億，銓敘部還敢講破產？還要騙多久？

警大退休教授游毓蘭6日在臉書發文表示，根據收益數據，退撫基金2025年賺進1654億，連3年創新高，收益率15.96%，但銓敘部卻在立法院說「再不砍年金，3到4年就破產」，這是在算帳，還是在演戲？

她提出四大問，第一，是誰給銓敘部資格製造恐慌？帳目、數據都是銓敘部在管，破產論也是銓敘部在喊，一邊賺錢、一邊喊窮，一邊藏獲利、一邊砍退休金，「這不是無能，這叫惡意。」第二，為什麼只砍軍公教？2025年3大退休基金合計大賺1.37兆，勞工分紅、國保不砍，卻只有軍公教被拿來開刀，銓敘部憑什麼決定誰該被犧牲？

游毓蘭續指，第三，銓敘部為什麼不敢說實話？退撫基金長期重押台積電，資本利得超過30%，那為什麼不說？因為一說，年金就砍不下去。第四，所謂「技術困難」，是誰在騙？銓敘部稱重算退休金要半年，立委已經點破，假議題、假困難、假拖延，說穿了就是「不想還錢。」

她質疑，銓敘部本來該守護制度，現在卻成了替政治背書的造謠機器，破產論根本是話術、是恐嚇，銓敘部下最後通牒後，退撫基金沒破產，謊言已經用光了。她要求，銓敘部停止編故事，盡速把被砍的年金算清楚，把欠的錢還回來「賴清德，還錢來！ 銓敘部，別再躲！」

