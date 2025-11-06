退撫基金真會破產？李來希怒駁假議題：農保早破產，哪個農民沒領到農保給付？

國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，6日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，雖然民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商，依照國民黨規劃，最快可望在12月初完成三讀。對此，軍公教反年改代表、全國公務人員協會前理事長李來希直批，「基金破產只是執政者用來阻卻法定責任的遮羞布」。他更說，民進黨原本可以從容、游刃有餘認錯，結果卻是匆匆忙忙，連滾帶爬的敗下陣來。

李來希今日在臉書發文表示，立法院繼續排案審查公教退撫法案，停止逐年遞減修正案一如預期的順利完成審查，法案進入朝野協商階段，期待能順利協商出大家都能接受的版本。他提到，今日民進黨委員一而再、再而三的重複敘述他們的論點，了無新意，言談間，總是不忘揶揄退休公教人員「周休7日、月領7成」，刻意製造退休人員與在職人員間莫須有的矛盾，強化職別間對立，連非職業年金的國民年金都被拿出來作不當對比。

軍公教人員不是受僱於基金

李來希指出，民進黨幾乎所有論述都集中在「基金會破產」的議題上，幾乎忘了軍公教人員不是受僱於基金，基金只是責任準備，「基金不足誰該負責？」軍公教人員是受僱於國家、受僱於政府，基金不足就應該設法補足基金，而不是直接砍受僱員工的薪水。

李來希續指，勞工退休準備金如果不足以支應退休金，雇主仍然要負給付責任，這是《勞基法》的規定，「也是本人擔任勞委會勞動條件處處長時的法令解釋，更是法院的判決，怎麼普通勞工可以如此，軍公教人員就要被剝奪退休所得？是一國兩制嗎？退休人員周休7日是理所當然，難不成要他們周休8日？真是無厘頭的論述，懶得回應！」

年金改革停損合理 李來希反擊「基金破產」說法

李來希透露，這次法案能順利完成審查，除了感謝國民黨委員與立院黨團支持之外，主要是他們的訴求合情、合理、合法，要求不多，只是適時停損而已。因應物價的飆漲所作的卑微訴求，贏得民意的支持，民意戰勝民粹，讓法案議題得到多數民意的認同，民進黨反對無力，論述蒼白，本來可以從從容容，游刃有餘的認錯，結果卻是匆匆忙忙，連滾帶爬的敗下陣來，看到民進黨委員左支右絀的反應，真是讓人解氣，一掃多年來埋藏在心頭的鬱悶。

「基金會破產？如果沒有其他積極性作為基金就不會破產了嗎？提早3年破產跟拖死狗般的等待破產，對基金當事人又有什麼差別？」李來希批判，再說，農保早就破產了，基金早已歸零，請問迄今為止哪一個農民沒有領到農保給付？基金是否破產說穿了就是一個假議題，只是用來規避法定責任的遮羞布，如此而已。

