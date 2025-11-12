退撫基金破產，公教就領不到退休金？李來希批假議題：「雇主」本就該負責
年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿；近日在國民黨與民眾黨達成「停砍年金」共識的情況下，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》完成初審、交由朝野協商，力拚12月底院會三讀。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今在直播節目中直言，退撫基金歸零，後面參與基金的人可能領不到退休金，這是個假議題。
強調錯誤的年改政策必須踩煞車的國民黨立委翁曉玲，今（12）日在《觀點》直播節目「新立院新觀點 國會玲距離」與李來希共同談論退撫基金、停砍年金等議題。李來希強調，勞工退休金是工作得延後給付，是延遲的工資，這是世界通論，但台灣的大法官判決卻不承認這一點。他對比，國民年金屬於社會福利，多數的錢來自國庫的預算，少部分的錢來自於個人；至於退休金按定期給付，可領到往生，是一種年金的概念，但性質上與社會福利不同，勞動階級因有勞動所得，部分薪資是等到退休後才給，本質上是工資，並非福利。
「雇主本就要準備水庫」 李來希：基金沒有破產問題
針對退撫基金「破產」議題，李來希表示，軍公教人員或勞工是受雇於雇主，並非受僱於基金，不管是勞工準備金、勞動準備金、退休準備金或是軍公教的，所謂基金都是一種責任準備，雇主應該要負責，怕以後拿不出錢，所以才要準備水庫放在那裡。他特別指出，因此，所謂所得替代率停止遞減（停砍年金），年輕公教人員是否就領不到了，事實上是假議題，基金沒有破產問題，只是會用光，雇主責任在那邊，難道基金用光後就不要負責了？他重申，軍公教的退撫並非受僱於基金，而是老闆。
李來希進一步說，勞保、公保是社會保險，是政府在主辦，當年基金幾乎沒有錢，但請問有哪個公務員、老師領不到公保的給付？勞保也是一樣，現在負債13兆，但有哪個政府敢讓勞工領不到錢，基金的管理單位就是政府，社會保險就要負完全的責任。針對公教退休金，李來希指出，從2023年的7月開始，新進公教人員採用個人帳戶制，這讓年金沒有新進的源頭，造成基金缺口，因為領的人還在領，但沒有活水進來。政府依法要按年編列預算，以補足缺口，第一年法定應該撥補317億，結果只有撥補100億；第二年應該撥補534億，只撥補194億；明年應該撥補480億但目前沒有消息。
李來希表示，也就是說法條都有了，改革過程中應該挹注的金額卻沒有做，反觀這5、6年勞保卻挹注了5100多億元。節目最後，李來希回顧，事實上早在2020年立法院長韓國瑜競選總統時，他就為韓寫出停砍年金政見了，但如今拖了多年，就算停了也已經砍了，因此他們才訴求「停止暫停遞減」，因為這是對軍公教生活、尊嚴的傷害，希望能即刻停止；李來希也說，若軍人所得替代率是9成，警察現在到8成，希望公教至少維持在7成才合理，且必須從2024年1月開始停止遞減。
