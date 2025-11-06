退撫基金破產？李來希：只是用來規避法定責任的遮羞布

民進黨推動年金改革，至今上路超過7年，國民黨黨團提出停止公教年改的相關修法，因朝野未達共識，兩修正草案條文全數保留送出委員會交付朝野協商。全國公務人員協會前理事長李來希表示，農保早就破產了，請問哪一個農民沒有領到農保給付？基金是否破產，說穿了就是一個假議題，只是用來規避法定責任的遮羞布。

李來希今(6日)在臉書表示，基金破產只是執政者用來阻卻法定責任的遮羞布！今天立法院繼續排案審查公教退撫法案，停止逐年遞減修正案一如預期的順利完成審查，法案進入朝野協商階段，期待能順利協商出大家都能接受的版本，今天民進黨委員一而再，再而三的重複敘述他們的論點，了無新意，言談間總是不忘揶揄退休公教人員周休七日月領七成，刻意製造退休人員與在職人員間莫須有的矛盾，強化職別間的對立，連非職業年金的國民年金都被拿出來做不當對比。

李來希接著點出，幾乎所有的所謂論述都集中在基金會破產的議題上，幾乎都忘了軍公教人員不是受僱於基金，基金只是責任準備，基金不足誰該負責？軍公教人員是受僱於國家受僱於政府，基金不足就應該設法補足基金，而不是直接砍受僱員工的薪水，勞工退休準備金如果不足以支應退休金，雇主仍然要負給付責任，這是勞基法的規定，也是本人擔任勞委會勞動條件處處長時的法令解釋，更是法院的判決，怎麼普通勞工可以如此，軍公教人員就要被剝奪退休所得？是一國兩制嗎？退休人員周休七日是理所當然，難不成要他們周休八日？真是無厘頭的論述，懶得回應。

李來希表示，這次法案能順利完成審查，他們除了感謝國民黨委員與立院黨團的支持之外，主要是他們的訴求合情合理合法，要求不多只是適時停損而已，因應物價的飆漲所作的卑微訴求，贏得民意的支持，民意戰勝民粹，讓法案議題得到多數民意的認同，民進黨反對無力，論述蒼白，本來可以從從容容，游刃有餘的認錯，結果卻是匆匆忙忙，連滾帶爬的敗下陣來，看到民進黨委員左支右絀的反應，真是讓人解氣，一掃多年來埋藏在心頭的鬱悶。

李來希認為，基金會破產？如果沒有其他積極性作為基金就不會破產了嗎？提早3年破產跟拖死狗般的等待破產，對基金當事人又有什麼差別？再說，農保早就破產了，基金早已歸零，請問迄今為止哪一個農民沒有領到農保給付？基金是否破產說穿了就是一個假議題，只是用來規避法定責任的遮羞布，如此而已

