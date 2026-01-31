退撫基金績效意外好？布局台股占比三成五 重押這檔半導體

記者江睿智／台北即時報導

圖為台股示意圖。

近年退撫基金績效表現佳，據了解，主要就是退撫基金資產配置在台股比重大。根據退撫基金公布資料，目前布局在台股比重高達逾4000多億元、占比34.82%，其中退撫基金在台股布局，四成四重押在台積電（2330）上，也是政府主要退休基金中占比最高者；退撫基金投資國內半導體類股占比也高達53.25%。

退撫基金將在2日發布2025年全年報酬率，並且更新投資台股前十大持股。近半年來隨著台積電股價水漲船高，預料退撫基金持有台積電比重只會大幅攀升。

退撫基金2023年大賺997.75億元，報酬率13.10%，2024年大賺1600億元，報酬率彈跳17.49%；績效表現意外超突出，更勝勞動基金報酬率。2025年前11月大賺1,380億元，報酬率13.42%。

銓敘部高層官員透露，退撫基金近年績效優異，主因就是退撫基金投資台股較多，台股漲勢如紅，遠高於全球股市。

退撫基金公布2025年11月公布投資細節，自營操作部分，國內股票及指數股票型基金達1,930.64億元，國內委外經營高達2,138.53億元，兩者合計占退撫基金規模11,683.89億元約三成五。

去年6月底，退撫基金持有前10大國內個股中，台積電占44.8%，鴻海（2317）占3.34%、聯發科（2454）占2.75%、台達電（2308）占2.39%、廣達（2382）占2.11%、中華電（2412）占1.93%、中信金（2891）占1.66%、富邦金（2881）1.43%、奇鋐（3017）1.3%、緯創（3231）1.26%。由此已看出退撫基金布局多檔AI個股。

另外，退撫基金自營部位押在台積電比重更高達52.59%。因此，整體來說退撫基金投資在半導體類股比重53.25%、金融保險占8.15%、電腦零組件類股占7.44%。

