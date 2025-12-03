退民眾黨回歸國民黨？ 李有宜駁「沒有政黨接洽」：不需要做政治操作、幻想文

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，引起外界熱議是否有隱情，甚至傳出她將回歸國民黨。對此，李有宜今(3)日也發聲反駁了，喊話別再做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向。

李有宜2024立委選戰落選後，持續經營蘆洲三重選區，怎料，近日忽然宣布退黨，透露是為了完成台大政治系博士班學位，也表示不排除任何可能性，但現階段所有焦點都放在學術上，不過，突如其來的消息，也讓支持者將矛頭指向任職主席黃國昌三重蘆洲區服務處的主任周曉芸，如今更傳出李有宜可能回歸藍營？

李有宜則反駁，表示現在只想專心學業，這段時間謝謝大家的關懷與加油打氣，強調目前沒有任何政黨與她接洽，不需要做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向。「謝謝大家，待我學業告一段落，期望再為大家服務，後會有期」。

