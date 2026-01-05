退潮採蚵驚見蚵架「懸掛遺體」！ 蚵農目睹駭人畫面嚇傻

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

彰化縣福寶濕地外海於今（5）日清晨傳出發現遺體的消息，一名蚵農趁著退潮出海作業時，意外目擊一具男屍懸掛在蚵架上，驚嚇之餘立即報警處理。接獲報案後的警消及海巡人員火速趕抵現場，共同協助將遺體搬運回岸。警方透過死者穿著特徵進行初步過濾，判斷其身分與昨（4）日凌晨通報失蹤的男子吻合，隨後通知家屬現場指認，確認身分屬實，明確的死亡原因仍有待進一步釐清。

一名蚵農趁著退潮出海作業時，意外目擊一具男屍懸掛在蚵架上。（圖／翻攝畫面​​​​​​）

事件發生在今日上午約8時30分，當時該名蚵農正位於福興鄉新生路外海區域工作，在退潮後察覺遠方蚵架似乎有異狀。上前查看後才驚覺是一具掛著的男性屍體，場面十分駭人，該蚵農驚魂未定隨即向警消求助。彰化縣消防局協同海巡署中部分署第三岸巡隊的人員火速動員趕往現場，根據搜救人員初步勘查，死者年齡約在40多歲左右，發現當下已無生命跡象且呈現屍僵狀態，判定早已死亡多時。由於事發地點位處濕地外洋，救援隊員費了一番功夫合力作業後，才順利將大體移至岸邊陸地。

據了解，該名男子自3日離家後便音訊全無，家屬在4日凌晨前往警局報案尋求失蹤協尋，直至今日被尋獲時已失聯超過48小時。遺體目前已轉交給轄區警方處理，員警依據身上衣物等特點比對後，初步認定其為該名失蹤人士，並通知家屬到場確認身分。全案詳細死因尚待檢方相驗後才能釐清。

