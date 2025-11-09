退燒藥當成過敏藥水！糊塗藥師拿錯藥？高雄市衛生局要查了

【記者凃建豐／高雄報導】民眾在7日早上10點40分至高雄市鳳山區文龍東路一家小兒科診所看診，五個月大寶寶因為感冒發燒，醫生開了退燒藥，但該藥師卻把藥水拿成「兩瓶過敏藥水」，完全沒有拿到退燒藥水！家長發現後詢問醫師，醫師拿著藥袋去給該藥師換藥，但藥師卻堅稱沒有拿錯，讓家長氣炸，上社群媒體發文爆料。高雄市衛生局表示，將進行「無預警」稽查，若查有違反相關《醫療法》、《藥事法》或《藥師法》事證，定依據相關事證處分，包含依法移付懲戒。

家長表示，藥師一度要她去調監視器，甚至說有沒有拿錯我做家長的心知肚明！「沒有一個家長會無聊沒事小孩在發燒還要自己帶藥水去誣賴一個藥師。」藥師還說要報警，但並無動作。家長說，等了一個小時後該診所老闆娘調完監視器，告訴她藥師確實拿錯藥？！問她希望怎麼處理？！老闆娘講完電話後，說句對不起然後馬上把門關上！

家長說，今天若她沒有注意，那是否孩子就會吃錯藥？燒既沒有退可能危及生命安全？該藥師既沒有三讀五對更沒有做到一個藥師該做的責任，到底有多少孩子已經吃錯了藥？

家長怒批，而且已經不是第一次了，第一次發生是之前帶大女兒去看診時，該藥師把A的的藥給了B，A遲遲都沒領到藥後詢問該藥師，藥師堅持她已經領了！

針對民眾於社群媒體上傳高雄市某診所拿錯藥事件，衛生局表示將進行「無預警」稽查，若查有違反相關《醫療法》、《藥事法》或《藥師法》事證，定依據相關事證處分，包含依法移付懲戒。

