"退燒藥"給成"過敏藥"！ 小兒科藥師辯稱備用 家長氣炸

高雄鳳山一間小兒科診所遭到民眾在網路上投訴，指稱帶著寶寶去看病，當時醫生明明開了退燒藥水，但最後拿到的卻是過敏藥水，不過給錯藥的藥師不但不認錯，還推稱是給備用藥，讓當事的媽媽氣炸，指控藥師態度不佳。

被指控的小兒科診所，就算是週日一大早，依然是照常營業，要就診的病患持續上門，不過卻傳出，有家長帶著小朋友來看病，藥師給錯藥，還不願意認錯，其他病患覺得，「這種錯誤可能我覺得都難免，我覺得自己，我是覺得承認應該都還好。」，另一位則說，「有一點誇張，只是沒有聽到有這種狀況，平常都會稍微看一下，每次都沒有什麼問題。」

有人覺得誇張，但也有人說之前沒遇過這種狀況，當事的媽媽在網路上貼文，說這個月7日，5個月大的寶寶因為感冒發燒就醫，當時醫生看完後，開了一瓶過敏藥水及一瓶退燒藥水，但拿到藥的時候，卻變成了兩瓶的過敏藥水，詢問藥師對方卻堅稱自己沒有錯，經過醫生確認給錯了，藥師再辯稱是給備用藥水沒給錯，讓當事的媽媽當場氣炸。

診所業者回應說，「媽媽應該是不高興藥師的回應的態度，就是沒有跟她道歉然後就有一點硬拗，那媽媽就是很生氣，那我有承諾媽媽說，我們會在最快時間內，就是找到合適的藥師把她替換掉。」診所業者還原當時情形，也強調得知後有跟家長致歉，但當時藥師也被揪出沒有穿著藥師服、配戴證件等狀況，甚至過去網路評論也有提到給錯藥的狀況，診所也說，為了這名藥師他們也很頭大，診所業者指出，「藥師的狀況我們自己也很苦惱，我們也不希望，因為全部醫師護理師的努力，會因為這個一顆老鼠屎壞了一鍋粥。」不過高雄市衛生局說，過去沒有接到投訴，但將進行無預警稽查，如果確有違反相關規定，也將依據相關事證處分。

