退燒≠痊癒！童染B流本好轉「過一夜雙肺全白」進加護 醫揭奪命關鍵急籲：3狀況快就診

吳昌騰醫師分享驚險案例，一名男童感染B型流感後看似好轉，卻因「肺炎鏈球菌繼發感染」一夜惡化，緊急送進加護病房。示意圖／取自photoAC

國內流感疫情出現罕見趨勢！疾病管制署今日表示，除新冠疫情期間外，今年是自2013年以來首度在農曆春節前「尚未進入流行期」的一年。不過，隨著春節連假人潮移動與群聚效應，疾管署預估過年期間將正式進入流行期，屆時門急診高峰恐達12萬人次。林口長庚兒科急診醫師吳昌騰更特別提醒，近期B型流感有升溫跡象，切勿因「B流較溫和」的迷思而輕忽，兒童若出現「退燒後又惡化」的症狀，需立即就醫。

類流感緩升 春節前後是關鍵

疾管署監測資料顯示，今年第4週（1月25日至1月31日）類流感門急診就診達11萬6281人次，較前一週微升3.2%，上週新增25例流感併發重症及1例死亡個案，目前社區流行病毒以A型H3N2為主，其次為B型及A型H1N1。

本流感季累計已達497例重症、94例死亡，其中重症患者多為65歲以上長者（61%）及具慢性病史者（83%），且高達86%未接種本季流感疫苗。疾管署發言人林明誠指出，雖然目前疫情尚未達流行閾值，但春節期間南來北往，預估疫情將隨之升溫，民眾務必提高警覺。

打破「B流溫和」迷思 醫示警：小心細菌接手

近期臨床觀察發現B型流感個案增加，吳昌騰醫師在臉書分享一則驚險案例，打破大眾認為「B型流感較溫和」的錯誤觀念。一名男童感染B流後，發燒至39度，服用抗病毒藥物兩天後退燒，看似好轉。未料，在發病第6天清晨病情急轉直下，出現呼吸困難、嗜睡，血氧掉至85%，且胸部X光顯示雙側肺部嚴重浸潤。轉院至長庚兒科急診後，僅6小時肺部浸潤更加惡化，緊急送入兒童加護病房（PICU）搶救。

前台大感染科醫師林氏璧指出，日本流感自1月初谷底反彈，目前已明顯出現「第二波流行」。示意圖／取自pixabay

吳昌騰解釋，該名男童並非單純病毒感染，而是流感病毒破壞呼吸道防禦後，遭「肺炎鏈球菌」趁虛而入，引發嚴重的繼發性細菌感染，甚至瀕臨急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。他提醒家長留意3大警訊：

1.退燒不等於安全

若燒退後出現嗜睡、精神差，是重要警訊。

2.觀察呼吸

呼吸變快、喘、胸口凹陷比量體溫更重要。

3.注意「回馬槍」

症狀改善後突再惡化，往往是重症起點。

日本爆發「第二波」流行 赴日旅遊須當心

不只台灣，鄰近的日本流感疫情也正死灰復燃，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧指出，日本流感自1月初谷底反彈，目前已明顯出現「第二波流行」。截至1月25日當週，全日本通報流感患者逾6.3萬人，其中九州地區疫情最嚴重，東京市區病例也顯著回升。

林氏璧分析，日本目前病毒型別雖以A型H3N2（74%）為主，但B型流感（26%）佔比也不容小覷，混合流行的情況可能帶來更複雜的臨床表現。疾管署也補充，全球流感活動度仍高，韓國流行B型流感，歐美等地則多為H3N2，提醒民眾出國旅遊務必落實勤洗手、戴口罩，符合資格者應盡速接種疫苗以增強保護力。



