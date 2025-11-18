退票近50萬張？ 日本旅遊有事就是台灣有事 林氏璧：想去忍野八海





日本首相高市早苗日前就「台灣有事」的表態，引發中日關係陷入緊張，根據《南華早報》引述獨立航空分析師李翰明（Li Hanming）的研究數據指稱，在中日外交緊張升溫之際，中國航空公司於上週末迄今，已有超過49萬張飛往日本的機票被取消，對此旅日達人林氏璧也發表觀點，他強調尚不清楚消息真偽，但若是真的「會是非常顯著的影響」，但同時強調自己仍會赴日旅遊，並透露口袋名單。

根據報導引述李翰明的統計，中國航空公司自11月9日起，已累計出現大約49.1萬張飛往日本的機票被取消，約佔原定赴日總預訂量的32%，取消比率在上週末急速飆升，週日的取消量甚至比新訂單多出27倍，週日與週一的航班取消影響比率分別達到82.14%與75.6%，對此李翰明坦言，自從2020年初爆發新冠疫情以來，從未見過如此規模的單日退票潮。

廣告 廣告

不僅如此，中國政府上週也發布旅遊提醒，建議公民「非必要別前往日本」，隔天中國航空、南方航空、東方航空等業者立即宣布，12月31日前的赴日機票可免費退票或改期，隨即出現大批旅客取消行程。

針對《南華早報》披露的內容，知名日本旅遊達人林氏璧也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」做出評論，他強調無法確定消息的正確性，「但如果真是如此，那會是非常非常顯著的影響。」

林氏壁透露，確實聽到在日本旅館業界工作的朋友告知，11月原本的中國團都直接取消，依照今年以來中國旅客每月平均赴日80萬人次估算，如果現在到年底前就估算減少120萬，大約人次減少三分之一，何況只是2、3天內減少這麼多，估計如果中日情勢持續緊張，退票的人可能會越來越多。

不過他趁機搭上時事強調，「日本旅遊有事，就是台灣有事。各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧。日本機票買起來！我會很想再去一次忍野八海。大家說說看你想去哪裡？」

（封面示意圖／Pexels）

更多東森財經新聞報導



「4星座」財富力量覺醒！ 年末有貴人相助 財運越冷越旺

《經濟學人》點名「台灣病」惹議！ 蔡正元3點反擊：自以為是

T17、T18又卡關？ 李四川曝「新壽1要求」：無法接受