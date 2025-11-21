退票50萬張還是去日本！中國人小紅書爽打卡

▲日本京都是日本知名的觀光景點。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗拋出「台灣有事說」，引發中日兩國關係降至冰點，中國官方呼籲公民避免前往日本旅遊，大批赴日旅行團取消，飛往日本機票遭取消近50萬張。但在社群平台上，還是有部分網友曬出抵達日本的照片，直呼「絲滑入境日本」、「現實生活根本沒啥影響」，許多網友也詢問現在赴日旅遊的注意事項。

中國政府14日起呼籲公民暫勿赴日旅遊，多家中國航空也開放飛往日本的機票免費退改政策，多家外媒及分析報告稱，自15日起中國航空公司已有逾50萬張飛往日本的機票遭取消，估計損失高達數十億人民幣。也有不少在日本經營民宿的中國老闆，抱怨說遭自家同胞「大退訂」，損失慘重。

但在社群平台「小紅書」上，仍有不少網友偷偷分享自己照樣飛往日本旅遊，有網友說「11.17人已在日本安全出關。明顯感覺飛機上很多空位，人員減少，出關很絲滑、沒什麼刁難你的問題。接機服務很方便～關西機場直達酒店。」

另名網友分享，「今天絲滑入境日本了，安全抵達，來的時候在浦東機場遇到大爺大媽旅遊團，現實生活根本沒啥影響阿」、「大阪，今天剛落地，體感落地之後還是不少國人，飛機上還有兩個30人的團體旅行」。

從其他貼文中，也能看到中國網友分享東京、大阪觀光的現況，與過去幾乎沒有區別，同樣還是有人潮，但不到擁擠的程度。

▲儘管政府呼籲避免赴日，還是有中國網友分享近日抵達日本，引發網友留言熱議。（圖／翻攝自小紅書）

這些貼文下也引發中國網友論戰，有網友坦言自己還是會依照原定計劃前往日本，不會因官方勸導就取消行程，但也都擔心過海關會被刁難、日本反中氛圍等疑慮。許多網友則大肆批評這些飛往日本的人：，「越說不讓去越去，到時候打仗了，給你扣那兒就好了」、「到時候就哭著找大使館說我是中國人」，還質疑這些發文是在帶風向。

▲儘管政府呼籲避免赴日，還是有中國網友分享近日抵達日本，引發網友留言熱議。（圖／翻攝自小紅書）

