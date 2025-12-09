退租怒槓房仲！女租客5分鐘狂飆7字經「問候對方媽媽」1原因…判無罪

記者陳弘逸／屏東報導

情侶租屋到期，退租時跟房仲爆發爭執，女方竟失控辱罵對方「X你娘」、「你娘X掰」挨告。（示意圖／PIXABAY）

屏東女子阿花（化名）跟男友租屋到期，跟男房仲阿榮（化名）點交房屋時，爆發爭執，女方竟失控辱罵對方「X你娘」、「你娘X掰」挨告；她不僅否認犯行，還辯稱，沒刻意要罵對方母親。法官認為，此案雖語詞粗鄙，但難認有直接針對名譽予以恣意攻擊，加上言語存在時間極短，在場僅有2人，認定未構成公然侮辱罪，因此，諭知無罪。

判決指出，女子阿花（化名）2023年5月9日下午2時10分許，因男友房屋租約到期，在處理租賃事宜，並在點交房屋時，跟男房仲阿榮（化名）發生爭執，女方竟失控辱罵「X你娘」、「你娘X掰」挨告，公然侮辱罪。

審理時，阿花否認有何公然侮辱犯行，辯稱，當下急著要處理其他事情才會發生爭執，雖然用臺語表達的過於粗魯且直接，是因為彼此的表達方式不同而產生的落差，沒有刻意要罵阿榮母親。

綜合相關證據，法官認為，阿花辱罵「X你娘」、「你娘X掰」是基於一時氣憤，宣洩不滿情緒，雖語詞粗鄙，但難認有直接針對名譽予以恣意攻擊。

縱觀衝突過程，前後約5分鐘，尚屬短暫，言語存在時間極短，在場僅有2名管理員及鄰居，影響程度尚屬輕微，難認已逾越一般人可合理忍受的範圍，詞語固然有冒犯意味，仍不致於撼動阿榮社會往來生活平等主體地位；法院審理後，認定未構成公然侮辱罪，因此，諭知無罪。

