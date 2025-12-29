退租留滿屋垃圾！一家四口搞消失 房東怒求償7萬

記者張浩譯、蘇意凡／新竹報導

近日有房東在社群PO出照片，房客退租後，僅17坪的房間內不僅被堆滿垃圾及雜物，房子也被搞得一團糟，花了超過20萬元重新整理，跟租客溝通收取積欠租金加上部分清運費7萬多元，但租客提出分期付款卻屢屢拖欠，甚至搞消失，讓房東氣到不行決定告上法院。

房客退租留滿屋垃圾。

房東：「太恐怖了。」

退租後房間凌亂，垃圾滿地。

雜物丟滿整間屋子，床墊、衣物、被子凌亂不堪，客廳內一片狼藉，完全沒有走路空間，走上樓中樓的夾層空間更扯。

房東：「太恐怖。」

就好像垃圾堆一樣塞滿滿，連樓梯間都夾雜些許垃圾。

房東找來家人幫忙清理，怎麼清都清不完，最氣的是這個。

房東許小姐：「你們到底什麼時候跟我處理那些錢？你們已經兩個月沒有給我了，現在就十二月底了。」

一直聯絡不上的退租租客終於接電話，房東無奈不僅房子被毀，就連積欠的房租收不到。

租客電話說明。

租客：「我一個人帶兩個小孩，我賺的錢也很少，他（老公）是跟我說5號領薪水的時候會給。」

房東不滿租客拖欠房租，憤而提告。

租客頻頻說自己的經濟條件有困難，一家四口從2019年起租，住在這裡超過5年，竹東17坪的房子月租8千5百元，父親是名外送員，當初租房時一度稱沒錢付押金，房東還幫忙減輕負擔，但後續開始拖欠4個月的房租，房東不滿要求中止租約，但退租後要檢視房子卻成了這副慘樣，損失慘重的房東向租客收取積欠租金及整理清運費7萬多，對方提出花1年半償還，但後來卻一拖再拖。

房東許小姐出面說明。

房東許小姐：「他們一開始大概只有前半年很準時的給我五千塊錢，後面都拖說老闆欠他薪水，這一兩個月是完全沒有拿到錢，而且他對我是簡訊是，LINE是不讀不回的情況下，所以我就覺得有點生氣。」

退租後毀屋還一度鬧人間蒸發，房東不願再吞忍決心提告，討回公道。

