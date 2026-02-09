退租要「全屋油漆」，否則扣押金合理嗎？南科租屋族必看！專家教你3招保住辛苦錢

近日桃園發生租客被要求退租時全屋油漆否則扣留6萬押金的糾紛，引發南科工程師族群熱議。星宇瀚不動產提醒，除非契約另有「特別約定」，否則房東不得以房屋未重新粉刷為由拒還押金。

星宇瀚表示：「退租時房東要求全屋油漆或扣除押金通常是不合理的。」根據內政部定型化契約與現行法規，租客僅需負擔「人為惡意毀損」的修繕責任，而牆壁自然泛黃、家具正常折舊等「自然損耗」屬於房東的經營成本。

該如何判定壁癌與龜裂責任？這3招保住你的辛苦錢

星宇翰指出，在南科（善化、新市）租屋熱區，許多工程師常遇到壁癌或地震後的牆面龜裂爭議。要保住押金，建議遵循以下三招：

廣告 廣告

第一招：區分責任歸屬。 壁癌通常與建物結構、漏水有關，牆面龜裂則多為地震或地基沉降造成，皆屬於房東應負責的「修繕義務」，而非租客的人為破壞。

第二招：入住即存證。 利用星宇瀚推廣的「標準化點交 SOP」，入住時對牆面、天花板、浴室細節全程拍照錄影。

第三招：善用清單對照。 退租點交時，應逐一核對入住時的原始紀錄，若屋況僅為正常使用痕跡，租客可依法要求全額返還押金。

為什麼南科工程師偏好專業代管？「標準化點交」杜絕扣錢陷阱

對於高壓工作的南科人來說，最怕遇到退租時房東憑「心情」或「肉眼」決定扣款金額。星宇瀚引進專業物管系統，強調「責任釐清透明化」。不同於傳統房仲「簽約即消失」，星宇瀚作為南科租屋的全能管家，建立了一套從報修到退租的單一窗口對接機制。

透過標準化流程，在點交完成、結清電費後，於約定天數內準時返還押金餘額，有效降低了 90%的退租糾紛，讓「數據」說話，而非各執一詞。

房東不退押金怎麼辦？選擇合法物管品牌更有保障

若遇到房東無理扣押金，租客可檢具點交紀錄向消保官申訴。然而，最好的預防策略是選擇具備品牌口碑的物管公司。在南科租屋網尋找物件時，選擇像星宇瀚這樣具備實體據點與專業維修工班的團隊，不僅能享有租金補貼諮詢，更能確保退租時「有圖有真相」。透過合法專戶管理與透明報表，星宇瀚守護南科人的居住權益，忙碌之餘不必為退租瑣事焦慮。

退租自保SOP清單：防止押金遭「非法沒收」

如果真的不幸遇到無良房東，為了避免押金返還期限被房東以各種理由無限期延長，星宇瀚提供房客以下「點交檢查表」：

【費用結清】：主動核對並繳清最後一期的水、電、瓦斯及管理費，並保留繳款證明。

【環境還原】：清空個人物品並進行基本清潔，確保房屋維持「非正常損耗」外的原貌。

【證據交接】：完成點交後，要求房東簽署「房屋退租點交確認書」，明確記載設備完整度及應退還押金金額。

【期限確認】：依契約約定退還期限（如點交後15或30天內），若逾期未還，可發出書面催告。

想瞭解更多租屋相關資訊，歡迎上《星宇瀚》官網查詢：https://bby.news/南科租屋找星宇瀚

延伸閱讀

慎防租屋陷阱！房客遭瞞住進凶宅隔壁 無良房仲只回6個字

買家具怕被當盤子？「勝億家具」祭出3大優勢成租屋、新婚族首選