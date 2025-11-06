退縮空間停車遭檢舉 地主批自治條例凌越憲法無效 將尋求釋憲

目前建築物都有退縮空間，但只能供通行使用。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合各都市計畫土地分區使用管制要點(圖管)公布實施，建築物要求退縮空間，由於退縮空間用途是作為人行步道、開放綠地、騎樓使用，但很多民眾將自家車輛停在人行道上，而遭檢舉；市議員李家興今質詢時就提到，楊梅就有一處社區，10多位屋主將車輛停在自家土地上每天被檢舉，屋主認為憲法保障人民財產權，而憲法的法律位階高於法律及地方自治條例，目前已經提起出釋憲。

李家興表示，這是楊梅某社區店面的透天厝，當初申請建築執照時，必須退縮4公尺，其中靠近道路部分規劃2公尺的人行步道，店家晚上會將車輛停在屬於自家道路的人行道上，未料遭檢舉，每天一張違規停車紅單，屋主叫苦連天，地主主張人行步道土地是私有財產，而憲法第15條保障人民財產權，政府以法令、自治條例侵犯人民財產權，明顯違憲將申請釋憲。

建管處長莊敬權於會後受訪時表示，雖然憲法第15條保障人民財產權，但第23條也明定，「除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」；而退縮空間供公眾通行具公益性，因此未違憲。

莊敬權說，各都市計畫配合土地分區使用管制要點(圖管)公布要求退縮空間，由於桃園都市計畫有30多個，因此實施日期、管制情況並不相同；楊梅都市計畫土地分區使用管制要點在2001年公布實施，明定臨15米以上道路須退縮4米、15米以內道路退縮3米，另中路區段徵收則要求6米。

