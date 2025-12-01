退而不休環保拍檔 改往修來共造福

慈濟高雄小港環保教育站有一對環保雙雄，他們一位是警察退休、一位是退休的聯結車駕駛，過去生活沒有交集的兩個人，變成志同道合的環保夥伴。

戴上口罩及手套，70歲洪寵源跟63歲王仁哲號稱環保雙雄

慈濟志工 王仁哲：「上人講的 我們這個(環保)，可以愛護地球 減低二氧化碳，22年了 在這環保區塊沒有缺席。」

慈濟志工 洪寵源：「老菩薩大家都這麼認真了，我們還可以做，雖然 身體不像以前一樣，人家都在做了 我們為什麼不能做。」

廣告 廣告

原開聯結車，921地震曾到中部賑災受感動的洪寵源，7、8年前因罹患大腸癌暫停志工工作，盡管人爆瘦一圈、體力不如以往，仍決定歸隊

慈濟志工 洪寵源：「還沒發病之前 我是培訓窗口11年，後來生病就卸任，休息7年8年 後來又參加歲末祝福，看到他們(環保志工)在這麼做，後面還剩幾年 不趕快做，不然要等什麼時候。」

「天氣變冷了要穿暖一點。」

警察退休的王仁哲，原本抽菸喝酒樣樣通，進入慈濟後就把習氣改掉

慈濟志工 王仁哲：「工作上 時常會喝酒 抽菸這些，入慈濟之後 就慢慢慢慢地轉變 。」

兩人做起環保回收默契十足，他們把握當下付出，讓人生有了不同價值。

更多 大愛新聞 報導：

慈大模擬手術啟用 人品典範無聲說法

京都食堂愛心餐 青年志工共造福

