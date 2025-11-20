退而不休默默奉獻 愛與使命同行

台中清水環保志工「李金漢」，個性內向木訥，過去從事板模工作，退休後多半時間待在家。太太是慈濟委員，常與他分享環保、慈善點滴，勸他出來走走。因為疼愛太太，李金漢決定跨出家門，到環保站幫忙。雖然不多話，但他用行動表達支持，也在付出的過程中，找到屬於自己的步調與使命。

把家裡載來的塑膠袋，拿到回收區，志工李金漢拿起布，一個個仔細擦拭。

做了一輩子板模工，會走進慈濟環保站，是受到太太的影響。

慈濟志工 李林端香：「對啊，我就說，你已經沒辦法工作了，你就去環保站。」

太太是慈濟委員，平常在家會和他分享慈濟事。李金漢雖然不多話，總是默默地把太太的話，聽進心裡。

環保志工 李金漢：「她會說，人好好的不去做，在家裡做什麼，她就鼓勵我，要出來做。」

個性木訥，不擅言詞，但李金漢做事踏實認真。

慈濟志工 陳子迪：「他就是靜靜地在那邊，默默地做，請他做這項，他就做這項，他就一直做，做到沒有了為止。」

慈濟志工 李林端香：「他比較不會跟人家聊天，可是不要緊啊，我說，有做就好。」

一開始，是聽太太的話來環保站，現在，李金漢自己體會到，做環保的意義與使命。

環保志工 李金漢：「也不是說成就感，我也沒做到什麼，有能力的範圍內，就盡量做。」

沉默的李金漢，用行動代替言語，回應太太的叮嚀，也表現出對大地一分樸實的愛。

